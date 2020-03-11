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12 березня • оновлено в 02:17
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Директор київського кінотеатру "Флоренція" знайдений мертвим: фото і відео з місця події

1.1т
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Па проспекті Володимира Маяковського у Деснянському районі Києва знайдено мертвим 53-річного директора кінотеатру "Флоренція".

Його закривавлене тіло виявили 11 березня близько 22:20 в одному з підсобних приміщень кінотеатру, повідомляє "Інформатор" (щоб подивитися фото і відео, проскрольте новину до кінця).

Знайдений мертвим директор кінотеатру "Флоренція"

Знайдений мертвим директор кінотеатру "Флоренція"

kiev.informator.ua

Під час огляду на тілі виявлені садна. Однією з версій правоохоронці вважають нещасний випадок: в приміщенні дуже круті сходові марші, ймовірно він просто впав.

Подробиці події і причина смерті встановлюються.

Знайдений мертвим директор кінотеатру "Флоренція"

Знайдений мертвим директор кінотеатру "Флоренція"

kiev.informator.ua

Знайдений мертвим директор кінотеатру "Флоренція"

Знайдений мертвим директор кінотеатру "Флоренція"

kiev.informator.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві на Тургенівській в підвалі виявили двох чоловіків, які не подавали ознак життя. Один з них вже був мертвий, другого вдалося врятувати.

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Автор
Юрій Сергієнко
Місце
Україна Київ
Тег
кінотеатр
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