Па проспекті Володимира Маяковського у Деснянському районі Києва знайдено мертвим 53-річного директора кінотеатру "Флоренція".

Його закривавлене тіло виявили 11 березня близько 22:20 в одному з підсобних приміщень кінотеатру, повідомляє "Інформатор" (щоб подивитися фото і відео, проскрольте новину до кінця).

Знайдений мертвим директор кінотеатру "Флоренція" kiev.informator.ua

Під час огляду на тілі виявлені садна. Однією з версій правоохоронці вважають нещасний випадок: в приміщенні дуже круті сходові марші, ймовірно він просто впав.

Подробиці події і причина смерті встановлюються.

Знайдений мертвим директор кінотеатру "Флоренція" kiev.informator.ua

Знайдений мертвим директор кінотеатру "Флоренція" kiev.informator.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві на Тургенівській в підвалі виявили двох чоловіків, які не подавали ознак життя. Один з них вже був мертвий, другого вдалося врятувати.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся