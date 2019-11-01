Дим видно з усього міста: у Києві виникла масштабна пожежа

У Печерському районі Києва ранком 1 листопада виникла масштабна пожежа. Стовп чорного диму було видно з кількох районів.
Як повідомила OBOZREVATEL начальниця пресслужби ДСНС у Києві Світлана Водолага, горів приватний будинок розміром 10 на 15 метрів.
"Скільки поверхів у будинку, поки сказати не можу. На місці працюють рятувальники", – повідомила вона.
Пожежа у Києві
DTP KIEV INFO
Пожежа у Києві
Пожежа у Києві
Як стало відомо, горіла покрівля приватного будинку у пров. Вільшанському, 20. Одна з версій пожежі – коротке замкнення.
Пожежа у Києві
Пожежа у Києві
Пожежа у Києві
Пожежа у Києві
Інформатор
Як повідомляв OBOZREVATEL, 31 жовтня у Шевченківському районі Києва спалахнула масштабна пожежа у 6-поверховому житловому будинку по вул. Пирогова, 2. На місці працювали 22 одиниці пожежної техніки та близько 80 пожежників.
Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!
Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "OBOZREVATEL".