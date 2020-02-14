Чому амністували вбивцю сестри Ноздровської: подробиці трагедії

Новина про звільнення з колонії Дмитра Росошанського, винного у смертельній ДТП під Києвом, стала справжнім шоком для сім'ї загиблої Світлани Сапатинської.

Детальніше про те, що трапилося, у матеріалі OBOZREVATEL.

Перший раз не вийшло

Дмитро Росошанський на смерть збив Світлану Сапатинську у вересні 2015 року

Спроба амністувати Росошанського-молодшого була зроблена його адвокатом 8 липня 2019 року на засіданні Київського апеляційного суду. Одним із аргументів захисту було те, що у чоловіка на вихованні залишився маленький син.

Служителі Феміди в амністії відмовили, оскільки засумнівалися з приводу документів, які б підтверджували, що чоловік дійсно не позбавлений батьківських прав. Дмитру залишили в силі вирок – сім років позбавлення волі. Про це зазначено у реєстрі судових рішень.

Росошанському раніше відмовили в амністії Реєстр судових рішень

Адвокат сім'ї Сапатинської Андрій Руденко висловив OBOZREVATEL припущення, що на стадії виконання покарання могли з'явитися причини, які б дали Росошанському можливість бути амністованим. Мабуть, захист водія згодом отримав необхідні документи.

І оскільки Дмитро відбував покарання у Кагарлицькій виправній колонії №115, клопотання його адвоката про амністію розглядав Кагарлицький районний суд.

"Не жили разом"

Племінниця Сапатинської Анастасія Ноздровська вважає, що шлюб у Дмитра був фіктивним.

"Поки Росошанський був на волі, вони з дружиною жили окремо. Офіційно вони оформили шлюб буквально за кілька днів до одного із судових засідань. По селу ходять чутки, що за це жінці купили квартиру у Києві. Зараз кажуть, що вона збирається подавати на розлучення", – розповіла вона OBOZREVATEL.

Анастасія додала, що Дмитро і дня не працював. "Не знаю, як він збирається забезпечувати дитину", – резюмувала дівчина.

Дмитро Росошанський

Чому до Росошанського-молодшого застосували Закон України "Про амністію 2016 року"? У рішенні Кагарликцького районного суду зазначено:

– злочин чоловік скоїв з необережності;

– у нього є малолітня дитина;

– не підпадає під положення ст. 9 ЗУ "Про амністію в Україні 2016 року" (особи, які після оголошення вироку знову скоювали злочин та ін.)

– не підпадає під категорію осіб, зазначених у ст. 4 ЗУ "Про застосування амністії в Україні", зокрема людей, які притягалися до кримінальної відповідальності. Останнє стосовно Дмитра викликає запитання.

Угон авто і алкоподвиги

Як повідомлялося раніше, Росошанський був помічений у нарко- і алко-"подвигах". У нього навіть була кличка в селі – "Діма-наркоман".

Дмитро Росошанський

Як розповідала OBOZREVATEL Ірина Ноздровська, у 2005 році Дмитро у стані алкогольного сп'яніння викрав автомобіль. У 2010 році його заарештували за груповий грабіж у Києві, але наступного дня відпустили. Його подільник потрапив до в'язниці. За кілька місяців до смертельної ДТП зі Світланою, в січні 2015 року, Росошанського зупинили у Києві – він перебував за кермом у стані наркотичного сп'яніння.

Батько Дмитра – Юрій Росошанський (праворуч) чекає вироку в СІЗО. Чоловік підозрюється у вбивстві сестри Світлани – Ірини Ноздровської

Рішення про амністію ухвалив суддя Кагарлицького суду Олександр Закаблук Реєстр судових рішень

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Дмитро Росошанський засуджений на сім років позбавлення волі за ДТП, в якому загинула Світлана Сапатинська.

Сестра Світлани правозахисниця Ірина Ноздровська домоглася, щоби справу Дмитра Росошанського повернули на розгляд до суду першої інстанції. Пізніше батьки Ірини розповідали, що якби не донька, справа б розвалилася.

Через кілька днів після рішення суду Ноздровську вбили. У злочині підозрюється Юрій Росошанський – батько Дмитра. Він не заперечив своєї причетності до вбивства. У разі доведення провини чоловікові загрожує довічне ув'язнення.

11 лютого чоловік заявив на Шевченківському суді, що змушений був взяти на себе провину, оскільки боявся за життя свого сина Дмитра.

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