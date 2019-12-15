Чоловіка розірвало на частини: з'явилися моторошні фото ДТП під Києвом. 18+

У мережі опублікували нові фото з місця ДТП на Бориспільській трасі, під час якої пішохода розірвало на частини.

Очевидець Володимир Попов на своїй сторінці в Facebook розповів, що таке страшне видовище запам'ятає надовго.

"Вчора ввечері довелося спостерігати за наслідками цієї аварії. На трасі Київ-Бориспіль автомобілі патрульної поліції перекрили кілька смуг, при чому в обидва напрямки. Як ви знаєте, там дуже широка розділова смуга з відбійниками, тому таке побачиш не часто", – зазначив він.

ДТП під Києвом facebook / vladimir.popov

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За словами Попова, в даному випадку водії не побачили розбитих машин, тільки "щось незрозуміле" лежало на асфальті на першій смузі.

ДТП під Києвом – пошкодження facebook / vladimir.popov

"І коли ми проїжджали повз, то всі в один голос скрикнули "жесть". Від людини не залишилося нічого, її розірвало на частини, просто шматки м'яса на дорозі. Вже після в новинах прочитав, що чоловік перебігав дорогу на найшвидкісній трасі України, та його збила "Тойота". Ви можете уявити силу удару по пошкодженнях на фото. Частини тіла чоловіка відкинуло на зустрічну смугу, де їхало БМВ, тому поліція й була з двох боків", – пояснив він.

ДТП під Києвом – людину розірвало на шматки facebook / vladimir.popov

Попов додав, що інші машини не зупинилися відразу після аварії, а продовжили розтягувати останки загиблого.

ДТП під Києвом – пошкодження facebook / vladimir.popov

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в місті Яготин сталася смертельна ДТП через густий туман, в результаті якої загинув пішохід.

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