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27 лютого • оновлено в 12:44
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/ Кримінал

Чоловіка після самоспалення під ОПУ врятують більше 10 операцій – лікарі

1.7т
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Чоловіку, який 26 лютого скоїв самопідпал під Офісом президента у Києві, Олександру Бурлакову може знадобитися більше 10 операцій. Їх проводитимуть державним коштом, але на реабілітацію, ймовірно, знадобляться додаткові гроші.

Про це журналістам телеканалу ZIK розповіли медики. Чоловік станом на 27 лютого перебував у реанімації Київської міської клінічної лікарні №2.

"Хірург, який опікувався потерпілим, повідомив, що ніч минула спокійно, стан Олександра – стабільно важкий. Щодо прогнозів на сьогодні, лікар розповів, що можливе перше операційне втручання", – підкреслила журналістка.

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Так, за словами лікарів, Бурлакову може знадобитися понад 10 операційних втручань, а загалом чоловік перебуватиме у реанімаційному відділенні 1,5-2 місяці.

"Лікар повідомив, що операції проводитимуть чоловікові державним коштом. Але на реабілітацію, можливо, знадобляться додаткові кошти", – відзначила журналістка.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Тег
Офіс президента
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Громозека Иван
Громозека Иван
Дайте ему премию Дарвина
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
https://www.youtube.com/watch?v=Fe_7b5XP2wk-её уже не спасти
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