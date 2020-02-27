Чоловіка після самоспалення під ОПУ врятують більше 10 операцій – лікарі

Чоловіку, який 26 лютого скоїв самопідпал під Офісом президента у Києві, Олександру Бурлакову може знадобитися більше 10 операцій. Їх проводитимуть державним коштом, але на реабілітацію, ймовірно, знадобляться додаткові гроші.

Про це журналістам телеканалу ZIK розповіли медики. Чоловік станом на 27 лютого перебував у реанімації Київської міської клінічної лікарні №2.

"Хірург, який опікувався потерпілим, повідомив, що ніч минула спокійно, стан Олександра – стабільно важкий. Щодо прогнозів на сьогодні, лікар розповів, що можливе перше операційне втручання", – підкреслила журналістка.

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Так, за словами лікарів, Бурлакову може знадобитися понад 10 операційних втручань, а загалом чоловік перебуватиме у реанімаційному відділенні 1,5-2 місяці.

"Лікар повідомив, що операції проводитимуть чоловікові державним коштом. Але на реабілітацію, можливо, знадобляться додаткові кошти", – відзначила журналістка.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Києві під Офісом президента України в середу, 26 лютого, чоловік скоїв самопідпал. OBOZREVATEL зібрав усі подробиці, фото та відео.

Виявилося, що чоловіка звуть Олександр Бурлаков, він – з села Новоіванівка Сумської області. Потерпілий пояснив свій вчинок проблемами із землею.

Стан чоловіка 26 лютого був важким. Його доставили до реанімації, а у майбутньому потерпілому зроблять операції з пересадки шкіри.

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