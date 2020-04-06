Чоловік заявив, що влаштував підпал у Чорнобильській зоні заради розваги

На Київщині затримали чоловіка, який спричинив масштабну пожежу у Чорнобильській зоні відчуження.

Про це повідомила пресслужба поліції Київської області на своїй сторінці у Facebook. Правоохоронців про загоряння трав'яного настилу на території Котовського лісництва сповістили рятувальники (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Так, працівники Іванківського відділу поліції встановили особу, причетну до виникнення цієї пожежі. Підозрюваним виявився 27-річний житель села Рагівка.

Пожежа у Чорнобильській зоні відчуження Скріншот

За словами молодика, він задля забави у трьох місцях підпалив сміття і траву. Вже після цього вогонь вітром перекинуло далі, а чоловік не зміг загасити полум'я.

За даним фактом було відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 245 (Знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу) Кримінального кодексу України. Вирішуватиметься питання щодо оголошення підозри молодику.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Чорнобильській зоні відчуження поблизу с. Володимирівка Котовського лісництва 4 квітня спалахнула масштабна пожежа.

Ситуація із пожежею, яка спалахнула в Чорнобильській зоні відчуження, 5 квітня ускладнилася. Вогонь охопив 100 га, а в центрі пожежі радіація була вищою за норму.

У Чорнобильській зоні відчуження 6 квітня рятувальники продовжували гасити масштабну лісову пожежу, яка спалахнула ще 4 квітня.

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