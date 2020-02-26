Чоловік, який скоїв самопідпал під Офісом президента України у Києві 26 лютого, Олександр Бурлаков з села Новоіванівка Сумської області пояснив свій вчинок проблемами із землею.

Він прокоментував інцидент журналістам. Відповідне відео з'явилося на Telegram-каналі видання 112.ua (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Відповідаючи на запитання про те, що стало причиною самопідпалу, чоловік сказав: "Земля, яку вкрала сільська рада разом з Держгеокадастром". За його словами, людям просто не давали розпаювати її.

Чоловік, який скоїв самопідпал під Офісом президента, пояснив страшний вчинок Інформатор

Бурлаков зазначив, що приїжджав до Києва вже кілька разів, щоб вирішити проблему, але все закінчувалося безрезультатно. Він додав, що звертався до багатьох установ, зокрема і до правоохоронців.

"Я не бачу виходу, тому так і вчинив... Я просто хочу, щоб мене почули", – підкреслив чоловік.

Видання "Інформатор" також написало, що потерпілий хотів, аби до нього вийшов президент України Володимир Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві під Офісом президента України в середу, 26 лютого, чоловік скоїв самопідпал. OBOZREVATEL зібрав всі деталі, фото і відео з місця НП.

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