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"Черговий втомлений": у Києві обвалилася частина Пішохідного мосту. Відео

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У Києві 2 серпня обвалилася частина Пішохідного мосту, який з'єднує правий берег і Труханів острів. Уламки конструкції впали під опору.

Відео з місця НП оприлюднили в спільноті "Київ Оперативний" у Facebook (щоб подивитися, скрольте до кінця сторінки). На записі видно, що впав чималий шматок бетону й арматури.

"Ще один міст втомився. Цього разу не витримав Пішохідний на Труханів острів, частина бетонної конструкції обвалилася", – уточнили в соцмережі.

Пішохідний міст

Пішохідний міст

Скріншот "Київ Оперативний"

Пішохідний міст через Дніпро був побудований у липні 1957 року. Його загальна довжина – 429 метрів, він складається із трьох прольотів і має ширину 7 м.

Пішохідний міст

Пішохідний міст

Скріншот "Київ Оперативний"

Як відомо, всього декілька днів тому, 29 липня, в столиці трапилася ще одна поломка частини шляхопроводу. На новому пішохідно-велосипедному мосту вкотре тріснуло скло, цього разу – бічне.

Як писав OBOZREVATEL, однією з наймасштабніших поломок мостів у Києві стало часткове обвалення Шулявського шляхопроводу в 2017 році. Купи бетону звалилися просто поряд із автомобілями.

У липні 2018 року частково провалився шляхопровід на перетині вулиць Кирилівської (колишня Фрунзе) і Теліги. В результаті сильних опадів стався зсув землі і частини конструкцій мосту. Постраждали тільки комунікації та магістральний оптоволоконний кабель.

У лютому 2019 року обвалився невеликий пішохідний міст біля Інституту педіатрії.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Sladko Semen
Sladko Semen
Декоммунизация полным ходом идет!
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Вперёд Смотрящий
Вперёд Смотрящий
Надо объявить войну москалям, сдаться и потребовать чтоб оккупанты отремонтировали мосты.
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Газмяс Омский
Газмяс Омский
С Украйной всё ясно! Напишите лучше, как там дела с пожарами в Калифорнии
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