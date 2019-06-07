Через нелегальний видобуток піску в Києві може статися вибух

Через діяльність браконьєрів, які видобувають пісок на озері Тягле в Києві, там може статися вибух газу.

Як повідомляється на офіційній сторінці Української асоціації видобувачів піску, о 15:30 6 червня на гарячу лінію звернулася аварійна газова служба з повідомленням про те, що в районі озера Тягле (Дарницький район) відбувається нелегальний видобуток і вивіз піску. За їх словами, браконьєри ведуть видобуток в місці, де пролягають газові труби.

Служба своїми силами заблокувала виїзд автомобілів, а після повідомлення на місце прибули активісти.

"В черговий раз звертаємося до Дарницького районного відділення поліції з проханням припинити діяльність браконьєрів, але правоохоронці як завжди "нічого не бачать". Закликаємо небайдужих жителів міста приєднатися до моніторингу та блокування точки. Тільки спільними зусиллями можна подолати беззаконня", – йдеться в заяві асоціації.

Нелегальний видобуток піску Facebook Української асоціації видобувачів піску

Нелегальний видобуток піску Facebook Української асоціації видобувачів піску

Нелегальний видобуток піску Facebook Української асоціації видобувачів піску

Нелегальний видобуток піску Facebook Української асоціації видобувачів піску

Нелегальний видобуток піску Facebook Української асоціації видобувачів піску

Нелегальний видобуток піску Facebook Української асоціації видобувачів піску

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше прокуратура Київської області відкрила кримінальне провадження за фактом нелегального видобутку піску під Києвом. Величезний кар'єр браконьєри облаштували в селі Зазим'я Броварського району і тривалий час вели свою злочинну діяльність без будь-якого опору з боку місцевої влади.

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