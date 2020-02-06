"Буду гаваріть, как удобна!" У Києві працівниця аптеки втрапила у мовний скандал

У Києві працівниця "1-ї соціальної аптеки" втрапила у гучний скандал. Вона відмовлялася розмовляти українською мовою, спілкуючись із клієнтами лише російською, а також була неввічливою.

Про поведінку дівчини розповів киянин, очевидець Ігор Муравйов на сторінці "Громадська Ініціатива "Я спілкуюся українською мовою" у Facebook. Адміністратори аптеки вже відреагували на інцидент (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Це Кудрявець Аліна Юріївна. Незважаючи на те, що бейджик підписаний українською, ця продавчиня "1-ї соціальної аптеки" на вул. Підлісна, 1, що розташована у Києві, є "любітєльніцою русскаго міра", ненависницею державної мови і просто молодою хамкою", – написав він.

У Києві працівниця аптеки втрапила у мовний скандал

За словами чоловіка, до приміщення аптеки зайшла жінка похилого віку та запитала у працівниці, чи є в наявності кодеїновмісний препарат. Після цього дівчина почала неввічливо відповідати клієнтці російською. Очевидець навів частину діалогу:

Примітка. Мову аптекарки відображено в оригінальному вигляді.

Аптекарка: "Для каго абьявлєніє на входє вісіт (На дверях аптеки було розміщене оголошення про те, що у ній не продаються кодеїновмісні преперати без рецепту. – Ред.), а? Чітать нє умєєтє что лі? Єті прєпарати толька па рєцєпту"

Клієнтка: "Доню, та в мене ж є рецепт. Я ж тільки хотіла дізнатися, чи є в наявності... І, доню, розмовляй, будь ласка, рідною, українською..."

Аптекарка: "У сєбя дома будєтє прасіть, а я буду гаваріть, как мнє удобна! І ваабщє мнє всьо равно, грівни ілі рублі, лішь би пабольшє!"

Пізніше на допис Муравйова у мережі відповіла і адміністрація аптеки, подякувавши чоловіку за те, що повідомив про ситуацію.

"Ми просимо вибачення за прикрий інцидент, що трапився в одній з наших аптек. Вказана працівниця буде звільнена з нашої мережі за порушення стандартів обслуговування покупців. Обслуговування в аптеці здійснюється державною мовою або мовою, якою зручно розмовляти клієнту", – йшлося у коментарі.

У Києві працівниця аптеки втрапила у мовний скандал Facebook/Ігор Муравйов

У Києві працівниця аптеки втрапила у мовний скандал Facebook/Ігор Муравйов

Допис у мережі Скріншот

Реакція аптеки на мовний скандал у Києві Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у київському ТЦ "Аркадія", на вулиці Борщагівській, 154а, спалахнув скандал через українську мову. Працівницю кав'ярні "Інтеграл кава" звинуватили в тому, що вона навідріз відмовилася розмовляти державною мовою, а згодом і обслуговувати клієнта.

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