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29 листопада • оновлено в 11:24
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Скандал навколо "будинку-монстра" в Києві: забудовник пішов на принцип

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Чотири верхні поверхи скандального "будинку-монстра" в Києві, на вулиці Нижній Вал, 27-29, забудовники не планують зносити, незважаючи на відповідну ухвалу Господарського суду міста.

Про це розповіла директорка компанії-забудовника "Пателі Лізинг" Дора Пателі у коментарі The Village Україна. Захист подаватиме апеляцію на такий висновок.

"Рішення суду незаконне, воно було передбачуване", – сказала Пателі.

"Будинок-монстр" на Подолі у Києві

"Будинок-монстр" на Подолі у Києві

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На запитання, чи виконуватиме його забудовник, директорка відповіла: "Ні, звісно. Будинок побудували у 2014 році, де вони були тоді? Ми виконувати не будемо".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • "Будинок-монстр" вже багатьма роками був предметом суперечок.

  • Ще у 2016 році Вищий господарський суд України підтвердив рішення Господарського суду Києва про заборону забудовнику ТОВ "Пателі Лізинг" здійснювати дії щодо введення в експлуатацію будівлі на вулиці Нижній Вал, 27-29, реєстрації та продажу її приміщень.

  • Втім, ТОВ "Пателі Лізинг" у 2017 році почало робити все, щоб "узаконити" права власності на окремі квартири в недобудові через суд.

  • А потім Шостий апеляційний суд Києва вже у 2019 році скасував заборону на зведення "будинку-монстра". Раніше заборона була накладена Державною архітектурно-будівельною інспекцією столиці.

  • З'ясувалося, що скандальний будинок під час заселення людей може просто провалитися в метро.

  • Господарський суд Києва 27 листопада дозволив знести чотири верхні поверхи скандального "будинку-монстра" на Подолі.

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Автор
Яра Дорош
Теми
Новини Києва Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Holub Bohdan
Holub Bohdan
Нявкнула б щось подібне у тій же Польщі - знесли б н...й весь будинок
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