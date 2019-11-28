Скандал навколо "будинку-монстра" в Києві: забудовник пішов на принцип

Чотири верхні поверхи скандального "будинку-монстра" в Києві, на вулиці Нижній Вал, 27-29, забудовники не планують зносити, незважаючи на відповідну ухвалу Господарського суду міста.
Про це розповіла директорка компанії-забудовника "Пателі Лізинг" Дора Пателі у коментарі The Village Україна. Захист подаватиме апеляцію на такий висновок.
"Рішення суду незаконне, воно було передбачуване", – сказала Пателі.
"Будинок-монстр" на Подолі у Києві
Інформатор
На запитання, чи виконуватиме його забудовник, директорка відповіла: "Ні, звісно. Будинок побудували у 2014 році, де вони були тоді? Ми виконувати не будемо".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
"Будинок-монстр" вже багатьма роками був предметом суперечок.
Ще у 2016 році Вищий господарський суд України підтвердив рішення Господарського суду Києва про заборону забудовнику ТОВ "Пателі Лізинг" здійснювати дії щодо введення в експлуатацію будівлі на вулиці Нижній Вал, 27-29, реєстрації та продажу її приміщень.
Втім, ТОВ "Пателі Лізинг" у 2017 році почало робити все, щоб "узаконити" права власності на окремі квартири в недобудові через суд.
А потім Шостий апеляційний суд Києва вже у 2019 році скасував заборону на зведення "будинку-монстра". Раніше заборона була накладена Державною архітектурно-будівельною інспекцією столиці.
З'ясувалося, що скандальний будинок під час заселення людей може просто провалитися в метро.
Господарський суд Києва 27 листопада дозволив знести чотири верхні поверхи скандального "будинку-монстра" на Подолі.
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