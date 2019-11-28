Скандал навколо "будинку-монстра" в Києві: забудовник пішов на принцип

Чотири верхні поверхи скандального "будинку-монстра" в Києві, на вулиці Нижній Вал, 27-29, забудовники не планують зносити, незважаючи на відповідну ухвалу Господарського суду міста.

Про це розповіла директорка компанії-забудовника "Пателі Лізинг" Дора Пателі у коментарі The Village Україна. Захист подаватиме апеляцію на такий висновок.

"Рішення суду незаконне, воно було передбачуване", – сказала Пателі.

"Будинок-монстр" на Подолі у Києві Інформатор

На запитання, чи виконуватиме його забудовник, директорка відповіла: "Ні, звісно. Будинок побудували у 2014 році, де вони були тоді? Ми виконувати не будемо".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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