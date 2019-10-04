Брали участь АТОвці: СБУ викрила велику схему крадіжки землі в Києві

Близько 323 га земель держпідприємства "Пуща-Водиця" в Оболонському районі Києва незаконно відчужили в Держгеокадастрі, організувавши злочинну схему з ветеранами АТО.

Злочин розслідує Служба безпеки України в Києві та області, йдеться в постанові Дніпровського райсуду столиці від 12 вересня.

Слідство встановило, що посадові особи Держгеокадастру Київської області шляхом зловживання своїм службовим становищем здійснювали розтрату земельних ділянок, які належать державі.

Схема злочинців складалася з декількох етапів:

Перший – пошук і встановлення вільних ділянок за межами населених пунктів, що підлягають державній приватизації з тим чи іншим цільовим призначенням (як правило це землі для особистого селянського господарства). Пошуком займаються керівники районних підрозділів обласного Держгеокадастру, які безпосередньо займаються моніторингом вільних держземель.

Другий етап – пошук і встановлення особистих взаємин з особами, які за своїм правовим статусом мають право претендувати на приватизацію земельних ділянок.

Як правило, це особи до 45 років, які брали участь в Антитерористичній операції на сході України і мають відповідний статус учасника АТО.

Ці учасники АТО за винагороду зазвичай у $500-1000 надавали копії своїх особистих документів, а довіреність на представлення їх інтересів підконтрольним особам у відповідних органах державної влади.

Так, на підставних осіб було відчужено 232 га земель сільськогосподарського призначення в Києво-Святошинському районі. Спочатку ділянка була виведена з балансу держпідприємства з метою подальшої приватизації.

Надалі були підібрані 163 людини, частина з яких є учасниками АТО, які в червні цього року за дорученням звернулися до Держгеокадастру з клопотанням про надання їм ділянок у власність. Ці клопотання були одразу узгоджені та підписані відповідні накази про дозвіл на розробку технічної документації.

Надалі ці особи за гроші замовили технічну документацію (за дорученням) і розпаювали загальну ділянку в 323 га на 163 частини по 2 га. Вже 30 липня начальник Головного управління Держгеокадастру в Київській області підписала накази про передачу цим особам у приватну власність ділянок.

Після цього ділянки практично одразу переоформили на інших осіб. Зокрема, 34 ділянки, які становлять близько 70 га землі, 14 серпня внесли до статутного капіталу ТОВ "Фермери Київщини".

Слідчі встановили, що жоден із власників ділянки не зареєстрований у Київській області, у деяких – змінилися паспортні дані, а один на момент підписання наказу 30 липня взагалі вже помер.

За даними слідства, ринкова вартість земельної ділянки в зазначеному регіоні становить близько 1500 доларів США за сотку.

Ілюстрація. Комплекс "Пуща-Водиця" КиевВласть

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