"Бив тітушню!" АТОвець розкрив деталі стрілянини під Києвом

Екс-бійця АТО Павла (позивний "Аскольд") збираються судити за те, що він заступився за журналістів в Обухові Київської області 3 травня поточного року.

Про це на своїй сторінці в Facebook розповів український журналіст Роман Синіцин.

Так, на зупинці громадського транспорту між перевізниками виник конфлікт, який закінчився стріляниною.

Щоб заспокоїти, як каже сам військовий, "тітушек", які нібито напали на журналістів, він вистрілив угору з нагородної зброї.

Винуватці інциденту при цьому проходять у справі, як свідки.

"Захищав себе і журналістів від тітушок. Тепер точно переконався - таким, як я, шукачам справедливості раджу спочатку знайти професійних адвокатів", - пояснює Павло.

На викладеному ним відео у мережі він говорить, що "бив тітушню", яка напала на журналістів.

Як повідомляв OBOZREVATEL,3 травня поточного року у місті Обухів Київської області на зупинці громадського транспорту між перевізниками виник конфлікт, який закінчився стріляниною. Постріл у повітря зробив учасник АТО, який їхав в одній з маршруток.