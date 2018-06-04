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"Бив тітушню!" АТОвець розкрив деталі стрілянини під Києвом

1.6тЧитати новину російською

Екс-бійця АТО Павла (позивний "Аскольд") збираються судити за те, що він заступився за журналістів в Обухові Київської області 3 травня поточного року.

Про це на своїй сторінці в Facebook розповів український журналіст Роман Синіцин.

Так, на зупинці громадського транспорту між перевізниками виник конфлікт, який закінчився стріляниною.

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Щоб заспокоїти, як каже сам військовий, "тітушек", які нібито напали на журналістів, він вистрілив угору з нагородної зброї.

Винуватці інциденту при цьому проходять у справі, як свідки.

"Захищав себе і журналістів від тітушок. Тепер точно переконався - таким, як я, шукачам справедливості раджу спочатку знайти професійних адвокатів", - пояснює Павло.

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На викладеному ним відео у мережі він говорить, що "бив тітушню", яка напала на журналістів.

Як повідомляв OBOZREVATEL,3 травня поточного року у місті Обухів Київської області на зупинці громадського транспорту між перевізниками виник конфлікт, який закінчився стріляниною. Постріл у повітря зробив учасник АТО, який їхав в одній з маршруток.

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "Обозреватель".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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