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Бив і відбирав золото: поліція затримала київського серійного грабіжника

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Серійного грабіжника, який бив і відбирав золото у жінок в Києві, затримали в Кіровоградській області.

27-річний мешканець скоїв напад щонайменше на п'ятьох жінок, повідомили в пресслужбі поліції Києва. Підозрюваний в лютому цього року звільнився із в'язниці за скоєння аналогічних злочинів.

"До столичних правоохоронців надійшло кілька заяв від жінок, які стали жертвами розбійних нападів – чотири в Голосіївському районі і один в Святошинському. Він на вулицях і в під'їздах бив їх, забирав у них цінні речі та тікав", – уточнили в поліції.

Новини
У Києві грабіжник з'їв золотий ланцюжок потерпілої
Затриманий

Затриманий

Поліція Києва

Щоб сховатися від правосуддя, він виїхав з Києва, але столичні слідчі затримав його спільно з колегами в Кіровоградській області. За версією правоохоронців, затриманий може бути причетним до кількох десятків аналогічних злочинів.

Вкрадені коштовності

Вкрадені коштовності

поліція Києва

Як писав OBOZREVATEL, у липні Києві з'явився серійний грабіжник, який вистежував жінок біля під'їзду, бив їх та зривав золото.

Пошуками зловмисника зайнялися не тільки правоохоронці, а й волонтери. За їхньою інформацією, до злочинів може бути причетний ексбоєць "Беркута".

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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