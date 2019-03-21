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/Кримінал

Били і намагалися спалити: під Києвом у пакеті виявили обгорілий труп

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Під Києвом у Яготинському районі знайшли обгоріле тіло чоловіка з множинними пораненнями.

Труп лежав на узбіччі між двома населеними пунктами. Правоохоронці зареєстрували кримінальне провадження за ст. 115 (умисне вбивство), повідомили на сторінці прокуратури Київської області у Facebook.

"За попередніми даними, тіло потерпілого було обмотане поліетиленовим пакетом і загорнуте в килим. Крім цього, у чоловіка виявили множинні рани голови і проникаючі поранення грудної клітки", — повідомили у прокуратурі.

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Труп під Києвом

Труп під Києвом

Facebook Прокуратура Київської області

Крім цього, попередня експертиза засвідчила, що труп могли викидати на ходу з машини. Особа загиблого встановлюється, пише lenta.ua.

Як писав OBOZREVATEL, у лютому у Києві під вікнами житлового будинку виявили труп жінки. Тіло виявив сусід загиблої.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна
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Davyda Bohdan
Davyda Bohdan
Це труп путіна🐐😂👍
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