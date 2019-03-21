Били і намагалися спалити: під Києвом у пакеті виявили обгорілий труп

Під Києвом у Яготинському районі знайшли обгоріле тіло чоловіка з множинними пораненнями.

Труп лежав на узбіччі між двома населеними пунктами. Правоохоронці зареєстрували кримінальне провадження за ст. 115 (умисне вбивство), повідомили на сторінці прокуратури Київської області у Facebook.

"За попередніми даними, тіло потерпілого було обмотане поліетиленовим пакетом і загорнуте в килим. Крім цього, у чоловіка виявили множинні рани голови і проникаючі поранення грудної клітки", — повідомили у прокуратурі.

Труп під Києвом Facebook Прокуратура Київської області

Крім цього, попередня експертиза засвідчила, що труп могли викидати на ходу з машини. Особа загиблого встановлюється, пише lenta.ua.

Як писав OBOZREVATEL, у лютому у Києві під вікнами житлового будинку виявили труп жінки. Тіло виявив сусід загиблої.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!