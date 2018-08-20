Била по голові та нирках: у Києві жінка накинулася на дитину

В Оболонському районі Києва жінка побила 11-річну дівчинку. За словами матері потерпілої, конфлікт виник через розкидане на вулиці сміття.

Свою версію події вона опублікувала в групі "Київ Оперативний" у Facebook. Жінка стверджує, що її дитина каталася з друзями на роликах і скейтах. Побачивши шматок пінопласту на асфальті, дівчинка підняла його і викинула в урну, після чого на неї налетіла агресивна перехожа.

"Моя донька відчула, що її хтось схопив за одяг і, повернувшись, побачила жінку похилого віку. Вона почала тягти доньку до смітника з криками: "Виймай все, що викинула і поклади на місце". Дитина почала кричати: "Ви не маєте права мене хапати, відпустіть". Наступної миті ця жінка почала бити її по обличчю, голові і нирках", - переказала хід подій мати постраждалої.

Facebook "Київ Оперативний"

Facebook "Київ Оперативний"

Вона також зазначила, що на місце конфлікту приїхав батько дівчинки, але жінка і на нього накинулася і побила.

Facebook "Київ Оперативний"

Facebook "Київ Оперативний"

Однак в коментарях до посту користувачі соцмережі розповіли іншу версію подій. За їхніми словами, жінка дійсно налетіла з кулаками на потерпілу, проте її "спровокували".

"Замовчують той факт, що вона робила зауваження з приводу розкиданого сміття і піддалася приниженням діток. Звичайно, вона не мала права бити її і тата, але моя думка, що потрібно виховувати дітей", - написав користувач Серж Аненко.

Як писав OBOZREVATEL, у Києві 17 серпня побили доньку загиблого волонтера АТО. На дівчину напали шестеро осіб і почали наносити їй удари просто на вулиці.