Суд відмовився заарештувати Ляшка за бійку з Герусом: усі подробиці

Апеляційний суд Києва не змінив запобіжний засіб, обраний лідеру "Радикальної партії" Олегу Ляшку за бійку з нардепом від "Слуги народу", главою Комітету Ради з енергетики і ЖКГ Андрієм Герусом у Міжнародному аеропорту "Бориспіль".

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні 28 листопада (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Раніше прокурори подали апеляцію на рішення Бориспільського міськрайонного суду, згідно з яким Ляшка відпустили на поруки.

Андрій Герус та Олег Ляшко

Захист лідера "радикалів" запевняв, що до чоловіка не потрібно застосовувати жодного запобіжного заходу. Сам же Ляшко заявляв, що обвинувачення щодо нього були сфальсифіковані, а проти Геруса слід вікрити "справу щодо держзради".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ляшко побився з Герусом 6 листопада в залі офіційних делегацій аеропорту "Бориспіль".

Конфлікт трапився через розбіжності в політичних і економічних питаннях. Ляшко назвав "слугу народу" зрадником, який працює в інтересах Кремля.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом бійки лідера "Радикальної партії" з депутатом президентської фракції "Слуга народу".

Ляшко заявив, що проти Геруса має бути порушено кримінальну справу за зраду національних інтересів та зловживання владою.

Бориспільський міськрайонний суд 19 листопада відпустив на поруки Ляшка, якого запідозрили у заподіянні тілесних ушкоджень нардепу від "Слуги народу" Герусу.

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