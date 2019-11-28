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29 листопада • оновлено в 11:06
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/ Кримінал

Суд відмовився заарештувати Ляшка за бійку з Герусом: усі подробиці

17.4т
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Апеляційний суд Києва не змінив запобіжний засіб, обраний лідеру "Радикальної партії" Олегу Ляшку за бійку з нардепом від "Слуги народу", главою Комітету Ради з енергетики і ЖКГ Андрієм Герусом у Міжнародному аеропорту "Бориспіль".

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні 28 листопада (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Раніше прокурори подали апеляцію на рішення Бориспільського міськрайонного суду, згідно з яким Ляшка відпустили на поруки.

Андрій Герус та Олег Ляшко

Андрій Герус та Олег Ляшко

Захист лідера "радикалів" запевняв, що до чоловіка не потрібно застосовувати жодного запобіжного заходу. Сам же Ляшко заявляв, що обвинувачення щодо нього були сфальсифіковані, а проти Геруса слід вікрити "справу щодо держзради".

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Ляшко побився з Герусом 6 листопада в залі офіційних делегацій аеропорту "Бориспіль".

  • Конфлікт трапився через розбіжності в політичних і економічних питаннях. Ляшко назвав "слугу народу" зрадником, який працює в інтересах Кремля.

  • Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом бійки лідера "Радикальної партії" з депутатом президентської фракції "Слуга народу".

  • Ляшко заявив, що проти Геруса має бути порушено кримінальну справу за зраду національних інтересів та зловживання владою.

  • Бориспільський міськрайонний суд 19 листопада відпустив на поруки Ляшка, якого запідозрили у заподіянні тілесних ушкоджень нардепу від "Слуги народу" Герусу.

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Автор
Яра Дорош
Теми
Новини Києва Новини Києва та Київської області
Особи
Олег Ляшко Андрій Герус
Місце
Україна Київ
Теги
Партія Слуга народу радикальна партія
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Sirko Bogdan
Sirko Bogdan
геруса на нары!
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Непотопляемый радикальный дредноут
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2
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Великий Кормчий, Из себя, хочешь вывести, чу-ха-нок?
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1
0
Великий Кормчий
Великий Кормчий
Одиозный Сергей, хочешь ему присунуть, пидap?))))
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
этими решения суды узаконили право украинцев отныне пuздuть колониальных слуг eвpeйскo-американского народа, которые захватили должности "депутатов".
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