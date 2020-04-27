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27 квітня • оновлено в 12:15
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/ Кримінал

Бійка чиновника Слончака з поліцією: розпочато кримінальне провадження

2.3т
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За фактом інциденту, який трапився із заступником КМДА Володимиром Слончаком, розпочато кримінальне провадження.

Так, справу порушено за ч. 2 ст. 345 КК (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Санкція статті передбачає до п'яти років позбавлення волі, повідомляє пресслужба МВС України.

"Кожен, хто не виконує законних вимог поліцейських, незалежно від статусу і посади, відповідатиме перед законом", – заявив глава Національної поліції України Ігор Клименко.

Володимир Слончак

Володимир Слончак

У поліції повідомили деталі події з чиновником, яка трапилася ввечері 26 квітня у Києві.

"Патрульні зупинили автомобіль"Мерседес", який рухався без увімкнених фар. З'ясувалося, що за кермом була депутатка Київської міської ради, а на пасажирському сидінні – заступник голови КМДА. Під час спілкування патрульні запідозрили, що водійка перебувала у стані сп'яніння. Їй запропонували пройти тест на драгері, проте жінка відмовилася. При цьому пасажир почав агресивно поводитися, не реагував на зауваження поліцейського і вдарив працівника поліції", – зазначено у повідомленні.

На водія склали адміністративний протокол, а Слончака затримали та доправили в ізолятор тимчасового тримання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, затриманому заступнику голови КМДА Володимиру Слончаку в ізолятор тимчасового тримання викликали швидку допомогу.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Новини Києва та Київської області
Особи
Ігор Клименко Володимир Слончак
Місце
Україна Київ
Тег
КМДА
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Наблюдатель Генрих
Наблюдатель Генрих
Ну и посадите его! Это вам не штрафы по 17 тысяч за отсутствие маски выпиывать и ловить на Гидропарке пловца ментами в колличестве человек 15........
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