Батько знає вбивцю сина: нові подробиці НП з "отрутою отруйника" у Києві

Резонансна історія отруєння талієм у Києві отримала продовження. До редакції OBOZREVATEL звернулися постраждалі, які розповіли, що більше року поліція не може знайти отруйника. При цьому люди стверджують, що у них є підозрюваний.

Детальніше – в нашому матеріалі.

Від отруєння талієм у 2018 році помер 21-річний киянин Максим Білокінь

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Киянин Володимир Білокінь розповів OBOZREVATEL, що у нього є підозрюваний, який отруїв талієм його 21-річного сина Максима (помер в лікарні). "Я його, можна сказати, бачу кожен день. Але розслідування у справі завмерло... Може, поліція чекає, коли я зроблю самосуд?" – говорить він.

За даними наших джерел, у Києві було два нові випадки отруєння, причиною яких міг стати талій. Постраждалі: чоловік і жінка похилого віку. Про обставини поки нічого невідомо.

Отруєння високотоксичних хімічних елементом талієм відбулося у Києві в 2018 році. Постраждали чотири людини: 21-річний студент Максим Білокінь, його батько з товаришем і таксист Вадим Кисельов.

Антидот діставали з-за кордону

Володимир Білокінь згадує, що йому стало зле невдовзі після поминок сина. Спочатку думав, що застудився, але потім почали турбувати ті ж симптоми, що були у Максима. У підсумку чоловіка госпіталізували в лікарню, де з'ясувалося, що у нього в організмі величезна доза талію.

Володимир Білокінь

Антидотів в клініці не було, їх Володимиру доводилося замовляти за кордоном: у Німеччині і Росії.

Талій і його сполуки є високотоксичними. Попадання на шкірні покриви становить небезпеку. Талій був названий "отрутою отруйника", оскільки він не має ні смаку, ні кольору, ні запаху, діє повільно і викликає широку гаму симптомів, характерних для інших захворювань і станів

В тисячу разів вище норми

Інший потерпілий, Вадим Кисельов, відчув нездужання під час роботи. "Відчув, як набрякли ноги. Спочатку подумав, що відсидів в машині. Але вранці насилу міг пройти метрів 100", – розповів він OBOZREVATEL.

Вадим Кисельов в редакції OBOZREVATEL

Вадима госпіталізували. Стан його здоров'я різко погіршувався: "Протягом двох тижнів облисів. Не міг встати з ліжка, так як ноги викручувало", – розповів він.

Рівень талію у Кисельова був вище норми майже в тисячу разів. Результати лабораторних досліджень в Німеччині

Талій у Вадима виявили місяця через півтора. Робила аналізи лабораторія в Німеччині. Рівень перевищував норму майже в тисячу разів. "Мене перевели в лікарню швидкої медичної допомоги, в сусідній палаті перебував Володимир Білокінь. Від нього я дізнався про антидоти, які можна було замовити лише за кордоном", – згадує Вадим.

Поступово Вадим став йти на поправку. Але пережите не минуло для нього безслідно: чоловік пересувається за допомогою підлокітних милиць, у нього друга група інвалідності. Де і як він міг отруїтися талієм, Вадим не знає.

Вадим Кисельов

Парадокс, але за словами Вадима, він в якійсь мірі навіть вдячний пережитому.

"Якби не хвороба, я б не переглянув своє життя", – зізнається він. Нещодавно чоловік повернувся до роботи – він психолог з приватною практикою.

P.S. На сьогоднішній день постраждалих турбує питання з ходом розслідування. На їхню думку, поліція не вживає необхідних дій. OBOZREVATEL направив запити в ГУ Національної поліції Києва з проханням прокоментувати ситуацію з розслідуванням і прояснити ситуацію з новими можливими отруєннями талієм.

(Далі буде…)

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