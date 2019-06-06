"Барон прикриє": у Києві спіймали нахабну банду ромів-злодіїв. Опубліковано відео

У Києві в четвер, 6 липня, затримали групу осіб ромської національності, які регулярно обкрадали жителів столиці.
Як повідомляє в Facebook "Київ Оперативний", зловмисників впіймали співробітники Муніципальної варти міста.
"Ведуть їх у відділення поліції. А ці прямо на камеру кажуть, що будуть продовжувати красти... Барон прикриє – занесе гроші кому потрібно і все на цьому", – сказано в повідомленні.
Скрін відео
Так, на відео один із затриманих чоловіків заявив: "Будемо красти, завжди, все життя будемо красти... Обіцяю".
"Я – циганка і буду до кінця життя красти", – додала інша затримана.
Обережно, на відео присутня ненормативна лексика!
Коментарі до відео
Коментарі до відео
Коментарі до відео
Коментарі до відео
Як писав OBOZREVATEL, раніше в Києві зняли на відео момент крадіжки гаманця групою осіб ромської національності у перехожої.
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