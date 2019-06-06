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/Кримінал

"Барон прикриє": у Києві спіймали нахабну банду ромів-злодіїв. Опубліковано відео

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У Києві в четвер, 6 липня, затримали групу осіб ромської національності, які регулярно обкрадали жителів столиці.

Як повідомляє в Facebook "Київ Оперативний", зловмисників впіймали співробітники Муніципальної варти міста.

"Ведуть їх у відділення поліції. А ці прямо на камеру кажуть, що будуть продовжувати красти... Барон прикриє – занесе гроші кому потрібно і все на цьому", – сказано в повідомленні.

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"Барон прикриє": у Києві спіймали нахабну банду ромів-злодіїв. Опубліковано відео

Скрін відео

Так, на відео один із затриманих чоловіків заявив: "Будемо красти, завжди, все життя будемо красти... Обіцяю".

"Я – циганка і буду до кінця життя красти", – додала інша затримана.

Обережно, на відео присутня ненормативна лексика!

"Барон прикриє": у Києві спіймали нахабну банду ромів-злодіїв. Опубліковано відео

Коментарі до відео

"Барон прикриє": у Києві спіймали нахабну банду ромів-злодіїв. Опубліковано відео

Коментарі до відео

"Барон прикриє": у Києві спіймали нахабну банду ромів-злодіїв. Опубліковано відео

Коментарі до відео

"Барон прикриє": у Києві спіймали нахабну банду ромів-злодіїв. Опубліковано відео

Коментарі до відео

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Києві зняли на відео момент крадіжки гаманця групою осіб ромської національності у перехожої.

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Теми
Новини Києва та Київської областіКримінал
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
ромивидео
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