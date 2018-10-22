У Києві дівчина витримала "бій": бандити в балаклавах підстерегли у квартирі

У Печерському районі Києва злочинці винесли із квартири велику суму готівки. Перешкодити їм намагалася господиня, яка невчасно повернулася додому.
Як повідомило джерело OBOZREVATEL, це сталося приблизно о 19 годині в неділю, 21 жовтня.
Молода жінка поверталася додому, де живе з цивільним чоловіком, у квартиру на вулиці Анрі Барбюса. Коли вона зайшла всередину, то побачила двох чоловіків у масках-балаклавах.
Злочинці кинулися на неї — вона чинила опір. Сили були нерівні, чоловіки змогли винести здобич — приблизно 300 тисяч гривень.
Дівчина отримала тілесні ушкодження, але залишилася жива.
Джерело розповіло, що пара досить публічна, займаються проведенням різних розвивальних тренінгів. Можливо, злочинці знали, що у них вдома зберігаються кошти.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Оболонському районі Києва "маніяк" із ножем напав на пішохода. Потерпілий перебуває у лікарні з проникаючим пораненням черевної порожнини.
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