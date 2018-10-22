МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
екшн-камери Взяти участь
Приз
Реєстрація
LadyCity

/Кримінал

У Києві дівчина витримала "бій": бандити в балаклавах підстерегли у квартирі

42.6тЧитати матеріал російською

У Печерському районі Києва злочинці винесли із квартири велику суму готівки. Перешкодити їм намагалася господиня, яка невчасно повернулася додому.

Як повідомило джерело OBOZREVATEL, це сталося приблизно о 19 годині в неділю, 21 жовтня.

Молода жінка поверталася додому, де живе з цивільним чоловіком, у квартиру на вулиці Анрі Барбюса. Коли вона зайшла всередину, то побачила двох чоловіків у масках-балаклавах.

У Києві дівчина витримала "бій": бандити в балаклавах підстерегли у квартирі

Злочинці кинулися на неї — вона чинила опір. Сили були нерівні, чоловіки змогли винести здобич — приблизно 300 тисяч гривень.

Дівчина отримала тілесні ушкодження, але залишилася жива.

Джерело розповіло, що пара досить публічна, займаються проведенням різних розвивальних тренінгів. Можливо, злочинці знали, що у них вдома зберігаються кошти.

Новини
Відпочив із адреналіном: у Києві "співробітники СБУ" зі зброєю пограбували американця

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Оболонському районі Києва "маніяк" із ножем напав на пішохода. Потерпілий перебуває у лікарні з проникаючим пораненням черевної порожнини.

Читайте всі новини по темі "Кримінал" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
КриміналЕксклюзивНовини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Об'єкти
криміналнапад на жінку
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
75
7
Смішно
1
Цікаво
76
Сумно
6
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги