У Києві дівчина витримала "бій": бандити в балаклавах підстерегли у квартирі

У Печерському районі Києва злочинці винесли із квартири велику суму готівки. Перешкодити їм намагалася господиня, яка невчасно повернулася додому.

Як повідомило джерело OBOZREVATEL, це сталося приблизно о 19 годині в неділю, 21 жовтня.

Молода жінка поверталася додому, де живе з цивільним чоловіком, у квартиру на вулиці Анрі Барбюса. Коли вона зайшла всередину, то побачила двох чоловіків у масках-балаклавах.

Злочинці кинулися на неї — вона чинила опір. Сили були нерівні, чоловіки змогли винести здобич — приблизно 300 тисяч гривень.

Дівчина отримала тілесні ушкодження, але залишилася жива.

Джерело розповіло, що пара досить публічна, займаються проведенням різних розвивальних тренінгів. Можливо, злочинці знали, що у них вдома зберігаються кошти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Оболонському районі Києва "маніяк" із ножем напав на пішохода. Потерпілий перебуває у лікарні з проникаючим пораненням черевної порожнини.