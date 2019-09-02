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2 вересня • оновлено в 16:01
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/ Кримінал

"Автомобіль-двійник": у Києві жінка потрапила в безглузду НП. Фото

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У неділю, 1 вересня, в Києві жінка припаркувала свій автомобіль біля парку імені Тараса Шевченка, а пізніше нібито побачила його ж на вулиці Хрещатик. Хоч номер, колір, модель, рік випуску й тонування збіглися, але виявилося, що це зовсім інше авто.

Про це повідомили на сторінці Dtp.kiev.ua у Facebook. У мережі з'явилося фото "двійника".

"Вирішила погуляти в неділю (1 вересня. – Ред.) у центрі, припаркувалася біля парку Шевченка і пішки пішла гуляти. Іду по вул. Хрещатик і бачу своє авто!" – розповіла схвильована жінка.

Автомобіль-двійник

Автомобіль-двійник

Dtp.kiev.ua

Пізніше вона придивилася і зрозуміла, що автомобіль не її, хоч багато деталей і збіглися. Після того, як приїхала поліція і власник авто, виявилося, що і технічний паспорт такий само.

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"Придивившись, зрозуміла, що не мій, але держномер, колір, модель, навіть рік випуску і тонування один в один із моїм! Викликали поліцію, дочекалися господаря, і він надав документи на авто! Техпаспорт – копія мого... Ви не уявляєте, який стрес побачити "двійника" свого автомобіля... А тут ще й документи "двійники"! Найцікавіше ж, що номер не підробка, за попередньою інформацією, офіційний дублікат!!! Й у господаря другого авто навіть діюча страховка у тій же страховій компанії, що й у мене!" – додала водійка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Святошинському районі Києва водій автомобіля Mercedes збив на смерть жінку на пішохідному переході й утік з місця ДТП.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Тег
авто
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Коротков Сергей
Коротков Сергей
То путин виноват. Истину говорю вам-путин! Никогда не поверю что это наши виноваты. Реформированая полиция,мрео, и тд и тп доблестного и честного министра авакова такого никогда не допустят. Так что это диверсия россии и путина с целью опорочить доблестные структуры мывыды и мыныстра сракова
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