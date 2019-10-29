Авто розкидало трасою: під Києвом трапилася лобова ДТП

У селищі Глеваха Васильківського району Київської області 29 жовтня трапилася жорстока ДТП. Два автомобіля зіткнулися лоб в лоб.

Про аварію повідомили на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook. В мережі опублікували відео з місця ДТП (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

За словами очевидців, постраждали люди. Медики надали їм допомогу.

Під Києвом трапилася лобова ДТП

"Серйозне лобове зіткнення трапилося нещодавно у Глевасі. Є потерпілі, лікарі надають їм допомогу. Деталі щодо причин та інформацію про ДТП вже збирають правоохоронці", – йдеться в дописі.

На відео видно, як на дорозі "розкидало" два авто. Їхні капоти були розтрощеними.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Васильківському районі Київської області 29 жовтня неповнолітній водій на елітному позашляховику Toyota Land Cruiser Prado втрапив у смертельну ДТП.

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