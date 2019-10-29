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29 жовтня • оновлено в 15:56
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Авто розкидало трасою: під Києвом трапилася лобова ДТП

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У селищі Глеваха Васильківського району Київської області 29 жовтня трапилася жорстока ДТП. Два автомобіля зіткнулися лоб в лоб.

Про аварію повідомили на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook. В мережі опублікували відео з місця ДТП (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

За словами очевидців, постраждали люди. Медики надали їм допомогу.

Під Києвом трапилася лобова ДТП

Під Києвом трапилася лобова ДТП

"Серйозне лобове зіткнення трапилося нещодавно у Глевасі. Є потерпілі, лікарі надають їм допомогу. Деталі щодо причин та інформацію про ДТП вже збирають правоохоронці", – йдеться в дописі.

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На відео видно, як на дорозі "розкидало" два авто. Їхні капоти були розтрощеними.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Васильківському районі Київської області 29 жовтня неповнолітній водій на елітному позашляховику Toyota Land Cruiser Prado втрапив у смертельну ДТП.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
ДТП аварія
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