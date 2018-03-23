Загибель сестри Ноздровської: адвокат пояснив, чому розсипається справа

Працівники прокуратури не хочуть ризикувати своєю кар'єрою, тому не вносять важливі факти в обвинувальний акт щодо Дмитра Росошанського.

Про це 23 березня під час прес-конференції розповів адвокат Володимир Фурман, передає кореспондент "Обозревателя".

За його словами, є об'єктивні дані, що Дмитро Росошанський, який в 2015 році насмерть збив молодшу сестру правозахисниці Ірини Ноздровської Світлану Сапатинську, був за кермом у стані наркотичного сп'яніння, що підтверджуються показами свідків. Також Росошанський не викликав швидку допомогу постраждалій.

Адвокат зазначає, що вказані факти є обтяжуючими, однак працівники Київської обласної прокуратури досі не внесли їх письмово в обвинувальний акт.

"Ми вважаємо, що об'єктивні дані є, вони були озвучені раніше в Обухівському суді першої інстанції і зараз підтверджуються свідками", - розповів Фурман.

Зліва направо: мати загиблої Ірини Ноздровской і Світлани Сапатинської Катерина Дуняк, батько Сергій Дуняк і адвокат Володимир Фурман

Коментуючи позицію прокуратури, адвокат припустив, що працівники відомства бояться можливих санкцій.

"Висновок можна зробити відповідно з Кримінально-процесуальним кодексом. Прокурор перед тим як внести нове звинувачення повинен пройти процедуру згідно до ст. 341. Тобто повинен зібрати всі матеріали, скласти клопотання, довести прокурору вищого рівня, що він дійсно бачить зміни, які потрібно внести. Якщо цього він не доводить, то прокурор вищого рівня усуває його від справи і призначає нового прокурора", - розповів Фурман.

Юрист зазначив, що в такому разі прокурор отримує догану, до нього застосовуються певний санкції.

18-річна Анастасія Ноздровськая під час прес-конференції 23 березня

Дмитро Россошанський

Як повідомляв "Обозреватель", вбивця сестри Ноздровської може вийти на свободу вже 27 березня.