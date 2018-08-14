Загриз до смерті: у Києві стафф налетів на перехожих із бульдогом

У Києві пес породи стаффордширський тер'єр загриз до смерті англійського бульдога і напав на його господарів. Від укусів агресивного собаки постраждало двоє осіб.

Про подію виданню "Інформатор" розповіла господиня бульдога Ольга. За словами жінки, напад стався поблизу входу до парку на вул. Олени Теліги, куди вони з батьком пішли вигулювати домашнього улюбленця.

"Собака-нападник був без намордника і повідка, а його власниця була в нетверезому стані і нічого не могла зробити. Стафф просто не слухався жінку, він вчепився мертвою хваткою в "англійця" і не відпускав його. Тоді Вадим (батько Ольги. - Ред.) спробував розтягнути собак, однак отримав відсіч від агресора", - написали у виданні.

Потерпілий Вадим "Інформатор"

Ольга намагалася допомогти батькові впоратися зі стаффом, але також отримала травми. Постраждалі стверджують, що власниця агресивного пса навіть не намагалася щось вдіяти і просто мовчки спостерігала за тим, як її вихованець терзає іншого собаку і огризається на людей.

"Інформатор"

Відігнати нападника не вдалося навіть патрульним поліцейським: вони намагалися знешкодити його газовим балончиком, але тварина не підпускала до себе нікого, поки не втомилася і сама не відійшла від уже мертвого бульдога.

Нападник "Інформатор"

Новина про трагічний інцидент моментально розлетілася по мережі. У коментарях під постом однієї з груп в Facebook користувачі влаштували суперечку і закликали покарати власницю пса-вбивці.

Нагадаємо, що у Києві на початку серпня стаффордширський тер'єр сильно покусав свого ж господаря. Пес напав на нього під час прогулянки і буквально тягав його, міцно стуливши зуби. Як писав OBOZREVATEL, сусіди потерпілого в усьому звинувачують саме його, бо він вирішив, що його собака - вегетаріанець і не давав йому м'яса.