"За худобу мають!" У Києві влаштували бунт через безлад у електричках. Відео

У четвер вранці, 12 вересня, у Києві, поблизу станції "Троєщина-2", люди заблокували рух електричок. Вони обурились тим, що цей транспорт їздить не за розкладом, він замалий для того, аби вмістилися усі охочі, а частина рейсів узагалі скасована.

Серед причин також те, що замість 6 вагонів приїздить 4, також частина дверей в електричці просто не відчиняється. Відповідне відео розмістили на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки. Увага, присутня нецензурна лексика).

На ролику видно, як багато людей стали поперек колії та не дозволили електричці рухатися далі. На пероні перебувала ще чимала кількість містян. Багато з них підтримали протестувальників, проте були і ті, хто обурився.

У Києві влаштували бунт через безлад у електричках Скріншот

Під постом люди почали обурено коментувати ситуацію.

"З електричками справді біда – розвалюються просто на очах (інфа від працівників депо). Краще, за можливості, уникати поїздок ними", "Давно час навести лад. Перестав користуватися у зв'язку з постійними затримками", "Правильно… На всіх напрямках таке… Людей за худобу мають… Одного разу в нас двері не відчинялися в усіх вагонах… Люди руками виштовхували... Напрямок Святошино – Тетерів", – написали вони.

Дехто додав, що схоже спостерігається і в інших видах міського транспорту, зокрема тролейбусах.

"Те ж саме можна сказати і про міський транспорт!! Неодноразово чекала 18, 16 тролейбуси до 40 хвилин!!! Це не проміжок для транспорту!!! Також 33 тролейбус, який курсує з вокзалу... Жах!!" – додали користувачі.

Коментарі Скріншот

Коментарі Скріншот

Коментарі Скріншот

Коментарі Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 18 липня неподалік від станції метро "Лісова" загорівся маршрутний автобус із пасажирами. Займання вдалося оперативно загасити завдяки поліції.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!