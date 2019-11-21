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21 листопада • оновлено в 13:39
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"Янукович під прикриттям!" У Києві помітили заборонене російське таксі

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У Києві на одній із вулиць помітили яскраво-жовтий автомобіль забороненого російського сервісу "Яндекс.Таксі".

В мережі почали активно коментувати ситуацію. Відповідні фото з'явилися на сторінці "Київ Автомобільний" у Facebook (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Черговий фільм знімають, чи хтось психонув і на "Яндекс.Таксі" приїхав до Києва?" – йдеться у дописі.

У Києві помітили заборонене російське таксі

У Києві помітили заборонене російське таксі

Facebook Київ Автомобільний

Користувачі мережі почали активно і з сарказмом коментувати ситуацію.

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"Янукович під прикриттям. Щоб не спалитися – на таксі", "Жирне замовлення взяв", "Ох, там і тариф. Відразу після повернення за другою Octavia поїде в салон", "Прикол! По навігатору занесло до нас?" – написали вони.

У Києві помітили заборонене російське таксі

У Києві помітили заборонене російське таксі

Facebook Київ Автомобільний

Коментарі користувачів

Коментарі користувачів

Скріншот

Коментарі користувачів

Коментарі користувачів

Скріншот

Коментарі користувачів

Коментарі користувачів

Скріншот

Коментарі користувачів

Коментарі користувачів

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У 2017 році президент України Петро Порошенко підписав указ про санкції проти Росії, які передбачають, зокрема, блокування доступу до соцмереж "ВКонтакте" і "Однокласники", а також всіх сервісів "Яндексу", крім головної сторінки пошуковика.

  • У лютому 2019 року у Києві помітили, що служба таксі Yandex, яка потрапила під заборону в Україні, продовжувала свою роботу.

  • Служба безпеки провела перевірку можливості доступу до послуг забороненої російської служби таксі.

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Автор
Яра Дорош Яра Дорош
Теми
Новини Києва Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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