"Янукович під прикриттям!" У Києві помітили заборонене російське таксі

У Києві на одній із вулиць помітили яскраво-жовтий автомобіль забороненого російського сервісу "Яндекс.Таксі".

В мережі почали активно коментувати ситуацію. Відповідні фото з'явилися на сторінці "Київ Автомобільний" у Facebook (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Черговий фільм знімають, чи хтось психонув і на "Яндекс.Таксі" приїхав до Києва?" – йдеться у дописі.

У Києві помітили заборонене російське таксі Facebook Київ Автомобільний

Користувачі мережі почали активно і з сарказмом коментувати ситуацію.

"Янукович під прикриттям. Щоб не спалитися – на таксі", "Жирне замовлення взяв", "Ох, там і тариф. Відразу після повернення за другою Octavia поїде в салон", "Прикол! По навігатору занесло до нас?" – написали вони.

У Києві помітили заборонене російське таксі Facebook Київ Автомобільний

Коментарі користувачів Скріншот

Коментарі користувачів Скріншот

Коментарі користувачів Скріншот

Коментарі користувачів Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У 2017 році президент України Петро Порошенко підписав указ про санкції проти Росії, які передбачають, зокрема, блокування доступу до соцмереж "ВКонтакте" і "Однокласники", а також всіх сервісів "Яндексу", крім головної сторінки пошуковика.

У лютому 2019 року у Києві помітили, що служба таксі Yandex, яка потрапила під заборону в Україні, продовжувала свою роботу.

Служба безпеки провела перевірку можливості доступу до послуг забороненої російської служби таксі.

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