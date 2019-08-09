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"Я тобі зараз увалю!" У Києві помічник кандидата у нардепи погрожував дітям і журналісту

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У Києві чоловік погрожував дітям "розстрілом з вікна" через те, що вони проїхали на скейті поруч із його авто, припаркованому на тротуарі.

Також він погрожував журналісту Ігорю Колтунову, який став очевидцем конфлікту, а пізніше розповів про це на своїй сторінці у Facebook. За його словами, агресивним киянином виявився Олексій Школьний, помічник кандидата у народні депутати за мажоритарним округом від партії Ігоря Смешка "Сила і честь" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

На оприлюднених відеозаписах видно, що Школьний ходив за журналістом із телескопічним кийком та кілька разів погрожував йому.

"Я тобі зараз увалю!" – пообіцяв він Колтунову.

Помічник кандидата у нардепи погрожував дітям

Помічник кандидата у нардепи погрожував дітям

Скріншот відео Ігоря Колтунова

Про погрози на свою адресу також розповіли і діти, які мали необережність проїхати поруч із машиною.

"Просто під'їжджає і починає погрожувати, що буде стріляти із гвинтівки", – розповів один із хлопчиків.

Поліція приїхала на виклик журналіста

Поліція приїхала на виклик журналіста

Скріншот відео Ігоря Колтунова

Сам Школьний на своїй сторінці у Facebook опублікував відео розмови з дітьми, де казав, що "тротуар – не роллердром" і по ньому не можна кататися.

Як писав OBOZREVATEL, у червні у Києві хлопець погрожував перехожим пістолетом, а після цього почав стріляти по випадкових людях. Сам затриманий кричав, що його життю нібито загрожувала небезпека, а на пістолет у нього є дозвіл.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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