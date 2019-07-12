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Вище в 3 рази! У Києві через транспортний колапс злетіли ціни на таксі

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У Києві 12 липня під час масштабного збою в роботі метро послуги таксі подорожчали втричі.

За поїздку від станції метро "Оболонь" до Музейного провулка в центрі міста просили від 340 гривень. Після відкриття станцій за цей же маршрут ціна становила всього 87 грн. Скріншоти на своїй сторінці у Facebook опублікував користувач Inter Ned.

За поїздку з Оболонського проспекту до вул. Саперне поле на Печерську пасажирам потрібно було заплатити понад 700 гривень.

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Вартість

Вартість

Facebook Inter Ned

Вище в 3 рази! У Києві через транспортний колапс злетіли ціни на таксі

Facebook Inter Ned

За словами коментаторів, в основному водії таксі не впливають на ціноутворення. Вартість поїздок розраховується автоматично, залежно від попиту.

Як писав OBOZREVATEL, у лютому в Києві помітили службу таксі, яку заборонили ще в 2017 році. Щоб викликати заборонений сервіс, не потрібні були навіть програми з IP-переадресацією.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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