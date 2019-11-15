Головна Новини
15 листопада • оновлено в 22:17
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Книга скарг

Сир із цвяхами: популярний виробник молочки потрапив у скандал у Києві

4.7т
Читати матеріал російською

Популярний виробник молочної продукції ТОВ "Фірма Фавор" потрапив у скандал у Києві через будівельний болт всередині пачки з сиром.

Несподівану знахідку виявила киянка Анна Плотинська. Вона опублікувала підтверджуючі фото на сторінці "Типова Солом'янка" в Facebook (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Сім'я в шоці. Будьте обережні, коли їсте", – написала вона.

Новини
"Живе ціла родина!" У відомому супермаркеті Києва засікли гігантських щурів. Відео
Сир із цвяхами: популярний виробник молочки потрапив у скандал у Києві

Фото Анни Плотинської

Сир із цвяхами: популярний виробник молочки потрапив у скандал у Києві

Фото Анни Плотинської

Сир із цвяхами: популярний виробник молочки потрапив у скандал у Києві

Фото Анни Плотинської

Сир із цвяхами: популярний виробник молочки потрапив у скандал у Києві

Фото Анни Плотинської

"Завжди їх продукцію купувала", "Шкода, а такі гарні відгуки були", "Хто знає після цього, що там ще всередині", – відреагували на побачене користувачі.

Популярний виробник молочки потрапив у скандал

Популярний виробник молочки потрапив у скандал

gtrk.tv

Сир із цвяхами: популярний виробник молочки потрапив у скандал у Києві

Скріншот

Сир із цвяхами: популярний виробник молочки потрапив у скандал у Києві

Скріншот

Сир із цвяхами: популярний виробник молочки потрапив у скандал у Києві

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Солом'янському районі Києва в супермаркеті відомої мережі "Еко-маркет" на вулиці Вадима Гетьмана, 46б продавали цукерки з хробаками.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч Ірина Кулініч
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
2
1
Смішно
3
Цікаво
4
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ivani Rezo
Ivani Rezo
Мамашка захотела срубить денег
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Holub Bohdan
Holub Bohdan
взагалі вперше чую , про такого "відомого" виробника
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги