Сир із цвяхами: популярний виробник молочки потрапив у скандал у Києві

Популярний виробник молочної продукції ТОВ "Фірма Фавор" потрапив у скандал у Києві через будівельний болт всередині пачки з сиром.

Несподівану знахідку виявила киянка Анна Плотинська. Вона опублікувала підтверджуючі фото на сторінці "Типова Солом'янка" в Facebook (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Сім'я в шоці. Будьте обережні, коли їсте", – написала вона.

Фото Анни Плотинської

Фото Анни Плотинської

Фото Анни Плотинської

Фото Анни Плотинської

"Завжди їх продукцію купувала", "Шкода, а такі гарні відгуки були", "Хто знає після цього, що там ще всередині", – відреагували на побачене користувачі.

Популярний виробник молочки потрапив у скандал gtrk.tv

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Солом'янському районі Києва в супермаркеті відомої мережі "Еко-маркет" на вулиці Вадима Гетьмана, 46б продавали цукерки з хробаками.

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