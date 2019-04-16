"Викинули диван із вікна!" Відомий виш у Києві потрапив у скандал

У Києві студенти Києво-Могилянської академії звинуватили співробітників гуртожитку у викиданні особистих речей.

Комендант гуртожитку на Троєщині, за словами студентів, кидає їхні речі просто з вікон. Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла Надія Сазонова.

"Так адміністрація найбільшого гуртожитку Києво-Могилянської академії вирішує питання з речами студентів, які не відповідають їхнім уявленням про порядок у гуртожитку. Декілька місяців тому з вікна викинули диван, який не сподобався адміністрації", – заявила дівчина.

Facebook Nadia Sazonova

У коментарях до посту студенти також повідомили, що поряд із місцем "скидання" речей розташована пішохідна доріжка, яка веде до дитячого садка.

Студентська колегія НаУКМА обіцяла розглянути це питання на одному зі своїх засідань.

Як писав OBOZREVATEL, у серпні в мережі показали моторошні знімки кімнат у гуртожитку знаменитого українського вишу – Національного університету "Києво-Могилянська академія". Житло для студентів було в жалюгідному стані: на фотографіях видно обдерті стіни, зіпсовану стару підлогу і відсутність навіть необхідних меблів.

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