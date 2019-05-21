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Відома мережа суші-барів у Києві втрапила у скандал: що відомо

10.9тЧитати матеріал російською

У мережі розгорілася суперечка довкола закладу "Євразія", розташованого у Києві біля метро "Нивки". Одна з відвідувачок опублікувала фотографію страви, в якій була жива комаха.

Валерія Сінченко повідомила, що не влаштовувала в закладі конфлікт, проте поділилася знімком страви на сторінці "Містінформ" у Facebook.

"Чекали офіціанта 20 хвилин, щоб зробити замовлення, потім 15 хвилин виносили колу, а потім було найцікавіше. Принесли салат, який я, не підозрюючи, почала їсти, а він із сюрпризом", — розповіла дівчина.

У коментарях до її посту думки розділилися: одні вважали комаху у страві неприпустимою, інші не побачили в цьому серйозних порушень.

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"Це нормальне явище. У мене так було, і не раз. Вони зелень миють абияк і взагалі всі овочі", — написала Яна Демчук.

"Гусінь і равлик регулярно потрапляють в салатні мікси. Це ж таки не тарган із волоссям — як на мене, ознака біологічності", — прокоментував Володимир Бобир.

"Теж був із ними конфлікт щодо обслуговування і продукту, який подали. Саме продукту, стравою це назвати не вийшло. За сусіднім столом хлопець теж був змушений покликати адміністратора, через те, що йому принесли", — поділився досвідом Дмитро Хатілов.

Комаха в салаті

Комаха в салаті

Facebook "Містінформ"

Відома мережа суші-барів у Києві втрапила у скандал: що відомо
Відома мережа суші-барів у Києві втрапила у скандал: що відомо
Відома мережа суші-барів у Києві втрапила у скандал: що відомо
Відома мережа суші-барів у Києві втрапила у скандал: що відомо

Як писав OBOZREVATEL, у Києві мережа закладів Salateira втрапила у скандал через склянки IKEA, вироблені в Росії. Уважні відвідувачі обурилися такому вибору.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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