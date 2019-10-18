"Відкрив всі газові балони!" Скандал з прибудовою в центрі Києва отримав продовження

У центрі Києва, на Майдані Незалежності, почали розбирати скандальну прибудову на даху одного з будинків.

Як написали на сторінці Dtp.kiev.ua в Facebook з посиланням на пресслужбу КАРС КМДА, роботи на вулиці Софіївська, 1, взялося здійснювати КП Керуюча компанія Шевченківського району за технічної підтримки рятувальників КАРС (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Власник прибудови стверджує, що все законно і погоджено з керівництвом міста, і поводиться неадекватно, годину тому відкрив всі газові балони", – йдеться в дописі.

Скандал з прибудовою в центрі Києва отримав продовження Facebook Максима Бахматова

Автор повідомлення відзначив, що раніше власник однієї з квартир, яка виходить фасадом просто на площу, почав зведення стіни і порушив архітектурний ансамбль будинку.

Вперше на будівництво хотіли потрапити ще в кінці серпня, але нікому це не вдалося. На початку вересня в ДАБІ відправили лист про прибудову. На нього відреагували і направили інспектора з благоустрою.

"Його на будівництво не пустив власник і погрожував фізичною розправою. Тоді інспектор звернувся в поліцію і написав заяву, яку занесли до Єдиного реєстру. Кримінальну справу за фактом погроз порушено, але прогресу у ній не було вже довгий час", – підкреслили в дописі.

Про демонтаж написав на своїй сторінці в Facebook і радник міського голови Києва Максим Бахматов. Він зазначив, що кілька днів на місці вже працював "Київблагоустрій" за підтримки поліції.

"Ще раз: жодних дозвільних документів на будівництво на даху цього "страшка" ніхто не видавав: ані місто, ані держава", – додав Бахматов.

За його словами, демонтаж відбувається таким чином, щоб не допустити виникнення надзвичайних ситуацій, пов'язаних з ризиком для життя і здоров'я людей.

Пресслужба "Київпастранс" на своєму сайті повідомила, що для безпеки людей зупинку "Майдан Незалежності" для тролейбусів № 6, 16, 18 тимчасово перенесли на 50 м вперед (на вул. Мала Житомирська).

У центрі Києва, на Майдані Незалежності, почали розбирати скандальну прибудову на даху одного з будинків Dtp.kiev.ua

Йдеться про будинок на вулиці Софіївська, 1 Dtp.kiev.ua

Вперше на будівництво хотіли потрапити ще в кінці серпня Dtp.kiev.ua

У центрі Києва, на Майдані Незалежності, почали розбирати скандальну прибудову на даху одного з будинків Facebook Максима Бахматова

Йдеться про будинок на вулиці Софіївська, 1 Facebook Максима Бахматова

Вперше на будівництво хотіли потрапити ще в кінці серпня Dtp.kiev.ua

У центрі Києва, на Майдані Незалежності, почали розбирати скандальну прибудову на даху одного з будинків Dtp.kiev.ua

Йдеться про будинок на вулиці Софіївська, 1 Dtp.kiev.ua

Вперше на будівництво хотіли потрапити ще в кінці серпня Dtp.kiev.ua

У центрі Києва, на Майдані Незалежності, почали розбирати скандальну прибудову на даху одного з будинків Dtp.kiev.ua

Йдеться про будинок на вулиці Софіївська, 1 Dtp.kiev.ua

Вперше на будівництво хотіли потрапити ще в кінці серпня Dtp.kiev.ua

У центрі Києва, на Майдані Незалежності, почали розбирати скандальну прибудову на даху одного з будинків Facebook Максима Бахматова

Йдеться про будинок на вулиці Софіївська, 1 Facebook Максима Бахматова

Вперше на будівництво хотіли потрапити ще в кінці серпня Facebook Максима Бахматова

У центрі Києва, на Майдані Незалежності, почали розбирати скандальну прибудову на даху одного з будинків Facebook Максима Бахматова

Як повідомляв OBOZREVATEL, в центрі Києва, на Майдані Незалежності, місцевий житель спотворив знамениту будівлю прибудовою на даху.

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