У Києві вокзал оскандалився картою Криму в Росії: фотодокази

У Києві спалахнув скандал через автостанцію "Видубичі", де на карті зобразили Крим як територію Росії.

Одним із перших це помітив Віталій Бадьорий, який опублікував фото на сторінці "Позняки Осокорки Харківський" у Facebook. На знімку видно, що екран із картою розміщений над касою.

''Російський'' Крим Facebook Віталій Бадьорий

У коментарях під постом автору відповіла керівник служби комунікацій "Київпастранс" Ольга Бліда, яка заявила, що скандальну карту більше не транслюють на автовокзалі.

Автовокзал у Києві

"Вона дійсно викликає запитання через технічну неточність зображення міжнародних перевезень. Карту зняли з монітора, також додатково проводиться контрольна службова перевірка", — пояснила Бліда.

Як писав OBOZREVATEL, у грудні в Києві спалахнув скандал через маршрутку, у якій на склі була зображена карта України без Криму.