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У Києві вокзал оскандалився картою Криму в Росії: фотодокази

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У Києві спалахнув скандал через автостанцію "Видубичі", де на карті зобразили Крим як територію Росії.

Одним із перших це помітив Віталій Бадьорий, який опублікував фото на сторінці "Позняки Осокорки Харківський" у Facebook. На знімку видно, що екран із картою розміщений над касою.

''Російський'' Крим

''Російський'' Крим

Facebook Віталій Бадьорий

У коментарях під постом автору відповіла керівник служби комунікацій "Київпастранс" Ольга Бліда, яка заявила, що скандальну карту більше не транслюють на автовокзалі.

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Автовокзал у Києві

Автовокзал у Києві

"Вона дійсно викликає запитання через технічну неточність зображення міжнародних перевезень. Карту зняли з монітора, також додатково проводиться контрольна службова перевірка", — пояснила Бліда.

У Києві вокзал оскандалився картою Криму в Росії: фотодокази

Як писав OBOZREVATEL, у грудні в Києві спалахнув скандал через маршрутку, у якій на склі була зображена карта України без Криму.

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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Фоменков Владимир
Фоменков Владимир
Виталику два ордена княгини Ольги и шматок сала на 2 кило, а начальника автостанции "Выдубичи" повесить прям на семафоре.
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Крым Андрей
Крым Андрей
Гы))) А чей же по мнению этого полудурка, Крым? Достаточно приехать сюда, чтобы убедиться, что Крым российский. Так что всё правильно карта показывала.
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Крым, в реальности, находится в России. Какие вопросы?
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