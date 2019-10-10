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10 жовтня • оновлено в 21:31
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У Києві водій маршрутки оскандалився посеред міста. Відео 18+

31.4т Читати матеріал російською

У Києві водія маршрутки звинуватили у тому, що він справив потребу посеред вулиці, просто біля Центрального залізничного вокзалу.

Чоловік зупинив автобус на "кінцевій", вийшов з нього та став біля дверей авто. Про це повідомили на сторінці "ЗупиниЛося" у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Інцидент трапився у середу, 9 жовтня. Автор посту зазначив, що зовсім поруч розташовано чимало туалетів, зокрема і безкоштовних.

У Києві водій маршрутки оскандалився посеред міста

У Києві водій маршрутки оскандалився посеред міста

Скріншот

"Водій маршрутки №АА1459АА, зупинившись на кінцевій, в 50 метрах від безкоштовного туалету, просто взяв "надзюрив" посеред вулиці. Прямісінько біля центрального входу Центрального залізничного вокзалу! "Надзюрив", вочевидь, щоб виправдати статус бидла!" – йдеться у повідомленні.

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Автор також звернувся у мережі до правоохоронців та перевізників і висловив сподівання, що водія справедливо покарають.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У Києві водій маршрутки №401 (Залізничний вокзал "Південний" – вул. Чорнобильська) втрапив у гучний скандал. Його звинуватили у тому, що він не реагував на прохання пасажира знизити гучність музики. А його друг відверто нахамив чоловіку.

  • У столиці місцева жителька поскаржилася на те, що із внутрішнього боку дверей в одній із маршруток стирчав шматок залізної труби з необробленими кінцями. Через це жінка отримала кілька рваних ран на нозі.

  • У Святошинському районі Києва люди помітили маршрутний автобус, який рухався просто тротуаром. Інцидент зняли на відео, а у мережі ситуацію почали обурено коментувати.

  • Також у столиці водій однієї з маршруток налякав пасажирів, перевищивши швидкість і виїхавши на узбіччя.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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