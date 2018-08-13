У Києві влаштували цькування маленьких дітей: що про це відомо

У столичному Оболонському районі банда підлітків тероризує дітей. На початку серпня вони побили 10-річного хлопчика і пригрозили йому розправою, якщо він кому-небудь розповість.

Про це на своїй сторінці в Facebook розповіла мама потерпілого Вікторія. Вона зазначила, що інцидент трапився на вул. Тимошенко, 13 А.

"На мою дитину напала зграя з 6 осіб віком від 12 до 15 років. Діяли "розумно": оточили, один тримав за руки, другий бив, третій відео знімав, решта спостерігали. Навіть ляпаса з ноги зняли - ось як продумано, щоб швидко не зміг утекти", - поділилася Вікторія.

Вона також повідомила, що інша дитина, яка була свідком побиття, сказала, що ці підлітки постійно залякують маленьких дітей у дворі того житлового будинку. За словами мами потерпілого, вона одразу ж написала заяву до поліції, проте там їй відповіли, що винуватців буде складно знайти.

Як писав OBOZREVATEL, в Одесі група підлітків жорстоко побила дівчинку. Вони знімали всі знущання на відео, а після того, як закінчили бити, відібрали у потерпілої сумочку і всі речі.