Їхали під парасолями: у Києві маршрутка потрапила у незвичну НП. Фотофакт

У Києві в маршрутці №497К (ст. м. "Академмістечко" – вул. Генерала Наумова) людям довелося їхати з відкритими парасолями всередині. Річ у тім, що дах транспорту протікав і дощ крапав просто у салоні.

Про ситуацію повідомили очевидці на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook. За їхніми словами, чоловік за кермом виправдався, що "він лише водій і вже давно казав про НП керівництву".

"У деяких маршрутках настільки все погано, що під час будь-яких опадів необхідно їздити з відкритою парасолькою у середині. "Академмістечко", маршрут №497К", – йдеться в дописі.

У Києві пасажири їхали в маршрутці під парасолями Київ Оперативний

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Києві маршрутний автобус "розсипався" посеред дороги. На проспекті Героїв Сталінграда, 4 у транспортного засобу відламалася задня піввісь. Вона разом із колесом покотилася дорогою, пробила паркан та "влетіла" у припарковане авто Nissan.

У місті, біля станції метро "Почайна", помітили маршрутку з пасажирами, у якої під час руху відвалювався бампер.

У Києві зняли на фото, в якому стані курсувала одна з міських маршруток. Її салон був повністю побитим і пошарпаним.

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