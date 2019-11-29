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30 листопада • оновлено в 11:14
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Їхали під парасолями: у Києві маршрутка потрапила у незвичну НП. Фотофакт

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У Києві в маршрутці №497К (ст. м. "Академмістечко" – вул. Генерала Наумова) людям довелося їхати з відкритими парасолями всередині. Річ у тім, що дах транспорту протікав і дощ крапав просто у салоні.

Про ситуацію повідомили очевидці на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook. За їхніми словами, чоловік за кермом виправдався, що "він лише водій і вже давно казав про НП керівництву".

"У деяких маршрутках настільки все погано, що під час будь-яких опадів необхідно їздити з відкритою парасолькою у середині. "Академмістечко", маршрут №497К", – йдеться в дописі.

У Києві пасажири їхали в маршрутці під парасолями

У Києві пасажири їхали в маршрутці під парасолями

Київ Оперативний

Новини
Розмовляв по телефону: у Києві маршрутка влетіла у трамвай

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У Києві маршрутний автобус "розсипався" посеред дороги. На проспекті Героїв Сталінграда, 4 у транспортного засобу відламалася задня піввісь. Вона разом із колесом покотилася дорогою, пробила паркан та "влетіла" у припарковане авто Nissan.

  • У місті, біля станції метро "Почайна", помітили маршрутку з пасажирами, у якої під час руху відвалювався бампер.

  • У Києві зняли на фото, в якому стані курсувала одна з міських маршруток. Її салон був повністю побитим і пошарпаним.

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Автор
Яра Дорош
Теми
Новини Києва Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Комментарии на сайте не модерированы
Ivani Rezo
Ivani Rezo
Купи себе тачку и катайся в чем траблы
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Жирнов Влад
Жирнов Влад
вся украина дырявая что тут удивляться
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