У Києві в басейні відомого спортклубу помер відвідувач

В Києві у фітнес-клубі Sportlife у басейні помер чоловік. За словами очевидців, лікар спорткомплексу і тренер не зуміли врятувати його.

Після цього всіх вивели з приміщення і закрили басейн, повідомили в спільноті "Київ Оперативний" у Facebook.

"Тренер і лікар спорткомплексу допомогти не змогли і, за інформацією свідків, діяли дуже непрофесійно", – уточнили в соцмережі.

Повідомляється також, що йдеться про клуб на Позняках, на вул. Драгоманова. За словами очевидців, чоловік плавав у басейні, як раптом інші відвідувачі помітили, що він не рухається, пише "Інформатор".

Басейн у спортклубі на Позняках Sportlife

"Черговий тренер, який був поряд, також спробував надати допомогу, але потім зник. Через декілька хвилин прийшов медик клубу, але його дії також були безсилі. Прибулі медики деякий час теж намагалися реанімувати потерпілого, проте зробили кардіограму й констатували смерть", – повідомили в ЗМІ.

Попередньою причиною смерті назвали проблеми із серцем.

Як писав OBOZREVATEL, у березні в київському фітнес-клубі Sport Life помер чоловік. Деякі свідки стверджують, що чоловікові стало зле.

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