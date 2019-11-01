У Києві у відомому супермаркеті виявили ботулізм: які продукти небезпечні

У Києві підтвердили наявність ботуліністичних токсинів у в'яленій рибі, яку продавали у супермаркеті "АТБ", розташованому на вулиці Полковника Потєхіна, 2.

Держпродспоживслужба провела позапланове інспектування із відбором зразків харчових продуктів у магазині. Про це повідомили на сайті Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Перевірку провели через те, що перед цим житель міста захворів на ботулізм. І ймовірною причиною могло бути саме вживання в'яленої риби із “АТБ".

У Києві у відомому супермаркеті виявили ботулізм

Згідно із результатами лабораторних досліджень було виявлено ботуліністичні токсини у зразку проб "Товстолобик в'ялений патраний, 1 ґатунку" (виробник ТОВ "ТАМАКО ІНВЕСТ", дата виробництва – 24.09.2019, термін придатності – до 23.12.2019).

Керівника магазину зобов'язали тимчасово призупинити реалізацію цієї рибної продукції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під Києвом був виявлений випадок ботулізму після вживання рибної консерви. Йдеться про продукт ТМ "Аквамарин".

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