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1 листопада • оновлено в 12:55
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У Києві у відомому супермаркеті виявили ботулізм: які продукти небезпечні

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У Києві підтвердили наявність ботуліністичних токсинів у в'яленій рибі, яку продавали у супермаркеті "АТБ", розташованому на вулиці Полковника Потєхіна, 2.

Держпродспоживслужба провела позапланове інспектування із відбором зразків харчових продуктів у магазині. Про це повідомили на сайті Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Перевірку провели через те, що перед цим житель міста захворів на ботулізм. І ймовірною причиною могло бути саме вживання в'яленої риби із “АТБ".

У Києві у відомому супермаркеті виявили ботулізм

У Києві у відомому супермаркеті виявили ботулізм

Згідно із результатами лабораторних досліджень було виявлено ботуліністичні токсини у зразку проб "Товстолобик в'ялений патраний, 1 ґатунку" (виробник ТОВ "ТАМАКО ІНВЕСТ", дата виробництва – 24.09.2019, термін придатності – до 23.12.2019).

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Керівника магазину зобов'язали тимчасово призупинити реалізацію цієї рибної продукції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під Києвом був виявлений випадок ботулізму після вживання рибної консерви. Йдеться про продукт ТМ "Аквамарин".

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Тег
ботулізм
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Нацисты привыкли, проще фейк придумать, но Природа мозгов лишила)))
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Не удивительно, - какого числа, во сколько, кто проводил отбор? Этих данных нет. Радуйтесь фейку нацисты))))
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филипп филипыч
филипп филипыч
то крысы то ботулизм. киев ты точно в европу движешься?)
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