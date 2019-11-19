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19 листопада • оновлено в 17:32
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"Перевіряйте чек!" У Києві відомий супермаркет попався на махінаціях з цінами

1.4т
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Відомий супермаркет "Ашан" в Оболонському районі Києва, на проспекті Степана Бандери, 15А, звинуватили в тому, що там кілька разів покупцям продавали товари не за тією вартістю, яка була вказана на ціннику.

Люди уважно переглянули чеки і були здивовані. Про ситуацію повідомила потерпіла Наталі на сторінці "Оболонський район м.Києва" в Facebook. Вона розмістила відповідні фото (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Сьогодні (15 листопада. – Ред.) вже вп'яте за місяць, як в" Ашані "нам продають товар не за тією ціною, яка вказана на ціннику", – підкреслила жінка.

У Києві супермаркет Ашан попався на махінаціях з цінами

У Києві супермаркет Ашан попався на махінаціях з цінами

Facebook Nata Li

Магазин звинуватили в тому, що там кілька разів продавали товари не за тією вартістю, яка була вказана на ціннику

Магазин звинуватили в тому, що там кілька разів продавали товари не за тією вартістю, яка була вказана на ціннику

Facebook Nata Li

За її словами, в магазині стояла ціла черга з тих, хто "не полінувався перевірити чек".

"Зважила філе на 77,87 грн., а в чеку вказана сума – 91,51 грн. Те ж саме з сиром. Тому будьте пильні, перевіряйте ціни", – зазначила вона.

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Користувачі мережі почали розлючено коментувати ситуацію.

"Ніколи не ходжу в "Ашан", шахрайський у них підхід. Кожен раз невідповідність цін", "Ашан" це любить", "Хитрість це все...", "Ашан" цим часто займається!!! Сором і ганьба!" – написали вони.

У Києві супермаркет Ашан попався на махінаціях з цінами

У Києві супермаркет Ашан попався на махінаціях з цінами

Facebook Nata Li

Магазин звинуватили в тому, що там кілька разів продавали товари не за тією вартістю, яка була вказана на ціннику

Магазин звинуватили в тому, що там кілька разів продавали товари не за тією вартістю, яка була вказана на ціннику

Facebook Nata Li

Пост в мережі

Пост в мережі

Скріншот

Коментарі користувачів

Коментарі користувачів

Скріншот

Коментарі користувачів

Коментарі користувачів

Скріншот

Коментарі користувачів

Коментарі користувачів

Скріншот

Коментарі користувачів

Коментарі користувачів

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві супермаркет відомої мережі "Ашан", що на проспекті Академіка Глушкова, звинуватили в тому, що там продавали хліб з волоссям всередині.

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Автор
Яра Дорош Яра Дорош
Теми
Новини Києва Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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