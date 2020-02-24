У Києві спалахнув новий мовний скандал. Одну із ІТ-компаній звинуватили у тому, що вона відмовилася приймати на роботу людину, яка принципово не спілкувалася російською.

Про це повідомила спеціалістка у сфері підбору персоналу Віра Хвуст на своїй сторінці у Facebook. Жінка додала, що все одно продовжить боротьбу за можливість вільно спілкуватись рідною мовою.

"Мого кандидата відхилила ІТ-компанія. Відхилили тому, що людина принципово не спілкується російською мовою. Це офіційна відмова як мені (в обличчі компанії), так і людині", – написала Хвуст.

У Києві ІТ-компанія втрапила у мовний скандал

Уже в коментарях під дописом вона додала, що інцидент трапився саме у столиці України.

Коментар про мовний скандал у Києві Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL,у місті Вишневе під Києвом розгорівся мовний скандал – лікарка-педіатриня відмовилася розмовляти з мамою і її маленькою донькою, які прийшли на огляд, українською.

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