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24 лютого • оновлено в 14:43
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У Києві спалахнув мовний скандал через влаштування на роботу

2.4т
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У Києві спалахнув новий мовний скандал. Одну із ІТ-компаній звинуватили у тому, що вона відмовилася приймати на роботу людину, яка принципово не спілкувалася російською.

Про це повідомила спеціалістка у сфері підбору персоналу Віра Хвуст на своїй сторінці у Facebook. Жінка додала, що все одно продовжить боротьбу за можливість вільно спілкуватись рідною мовою.

"Мого кандидата відхилила ІТ-компанія. Відхилили тому, що людина принципово не спілкується російською мовою. Це офіційна відмова як мені (в обличчі компанії), так і людині", – написала Хвуст.

У Києві ІТ-компанія втрапила у мовний скандал

У Києві ІТ-компанія втрапила у мовний скандал

Уже в коментарях під дописом вона додала, що інцидент трапився саме у столиці України.

Коментар про мовний скандал у Києві

Коментар про мовний скандал у Києві

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL,у місті Вишневе під Києвом розгорівся мовний скандал – лікарка-педіатриня відмовилася розмовляти з мамою і її маленькою донькою, які прийшли на огляд, українською.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
IT на мойве -- готовый анекдот
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Ukraine The
Ukraine The
И что блеац? Это требование работодателя может быть - общение на работе на русском. Может быть на английском, на китайском. Чем эта самка рогуля возмущена?
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Юг Руси
Юг Руси
Стукачество, предательство, ненависть друг к другу! Вот она - Укроино!
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