У Києві скажена кішка напала на людину і померла. Ілюстрація.

У Києві в безпритульної кішки виявили сказ. Вона померла, проте перед цим вкусила чоловіка.

Як написала пресслужба ГУ Держпродспоживслужби у м. Києві на своїй сторінці у Facebook, на засіданні Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при виконавчому органі Київської міськради визначили першочергові заходи, щоб не допустити поширення сказу.

Так, за інформацією Об’єднання ветеринарної медицини у м. Києві, 7 серпня до відділу з боротьби зі сказом тварин доставили труп кішки. Дослідження виявили в неї характерне для сказу тварин свічення.

Безпритульна кішка деякий час жила на території будинку відпочинку "Конча-Заспа" за адресою: Столичне шосе, 24-й км. Вона померла 7 серпня, але 5 серпня вкусила чоловіка. Постраждалий станом на 11 серпня отримує антирабічне лікування в одній із лікарень Києва.

"Київ із усіх боків межує з лісопарковими зонами, які мають численні резервуари збудника сказу (лисиці, єнотовидні собаки). Через це необхідно уважно ставитись до здоров’я власних тварин, а також тих, що проживають поряд. Профілактичні рекомендації прості – не пропускати щеплення домашніх улюбленців. Вакцинацію тварині потрібно робити щорічно. У разі покусу чи ослинення слід негайно звертатися по медичну допомогу", – пояснили у службі.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві в ніч на 5 серпня з п'ятого поверху житлового будинку викинули кота, в результаті чого той загинув.