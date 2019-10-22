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23 жовтня • оновлено в 01:08
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"Не житло, а блуд!" У Києві "штурмували" офіс "Укрбуду". Фото та відео акції

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У Києві у вівторок, 22 жовтня, біля офісу державної будівельної корпорації "Укрбуд" влаштували пікет.

Про це повідомляється на сторінці Facebook-спільноти "Київ дісталі будівельним свавіллям". Там же опубліковані фото та відео протесту (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

"Штурм" "Укрбуду" також відбувся за день до цього, 21 жовтня. Тоді ж кілька сотень ошуканих інвесторів перекрили бульвар Шевченка біля центрального офісу компанії на вул. Пушкінська, 27.

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Мітинг у Києві

Мітинг у Києві

facebook.com/kupr.melnychenko

На Facebook-сторінці протесту активісти планували, що безстрокова акція "Не житло від "Укрбуд", а лише шахрайський блуд" повинна початися близько 11:30.

О 13:30 активісти планували переміститися під Вищий антикорупційний суд.

пікет

пікет

facebook.com/KyivDefenseOffice

пікет

пікет

facebook.com/KyivDefenseOffice

пікет

пікет

facebook.com/KyivDefenseOffice

пікет

пікет

facebook.com/kupr.melnychenko

пікет

пікет

facebook.com/KyivDefenseOffice

пікет

пікет

facebook.com/KyivDefenseOffice

пікет

пікет

facebook.com/KyivDefenseOffice

пікет

пікет

facebook.com/KyivDefenseOffice

пікет

пікет

facebook.com/KyivDefenseOffice

пікет

пікет

facebook.com/KyivDefenseOffice

пікет

пікет

facebook.com/KyivDefenseOffice

пікет

пікет

facebook.com/KyivDefenseOffice

пікет

пікет

facebook.com/KyivDefenseOffice

пікет

пікет

facebook.com/KyivDefenseOffice

пікет

пікет

facebook.com/KyivDefenseOffice

пікет

пікет

facebook.com/KyivDefenseOffice

"Не житло, а блуд!" У Києві "штурмували" офіс "Укрбуду". Фото та відео акції

facebook.com/KyivDefenseOffice

"Не житло, а блуд!" У Києві "штурмували" офіс "Укрбуду". Фото та відео акції

facebook.com/KyivDefenseOffice

"Не житло, а блуд!" У Києві "штурмували" офіс "Укрбуду". Фото та відео акції

facebook.com/KyivDefenseOffice

"Не житло, а блуд!" У Києві "штурмували" офіс "Укрбуду". Фото та відео акції

facebook.com/KyivDefenseOffice

"Не житло, а блуд!" У Києві "штурмували" офіс "Укрбуду". Фото та відео акції

facebook.com/KyivDefenseOffice

Опис до заходу в Facebook

Опис до заходу в Facebook

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні під прикриттям найбільшої будівельної держкорпорації "Укрбуд" існує масштабна імперія. Сама корпорація не раз фігурувала у численних скандалах.

  • Масова забудова з боку "Укрбуду" відбувається завдяки постійним внескам нових інвесторів і сумнівним тендерам. Тривалий час корпорацією керував екснародний депутат України Максим Микитась.

  • Раніше Микитась був викритий у новій афері, перемігши у тендері на реконструкцію транспортної розв'язки на Шулявському мосту. Це трапилося за допомогою пов'язаних із Микитасем компаній.

  • 14 травня до посадових осіб "Укрбуд девелопмент" з обшуками приходили працівники НАБУ. Слідча дія санкціонована і проводилася під час розслідування корупційної схеми з нерухомістю, у результаті якої головне управління Нацгвардії, за версією слідства, втратило активи на 81,6 млн гривень.

  • У кінці серпня 2019 року проти скандального забудовника відкрили ще одну справу.

  • Київська адміністрація видала фірмі з орбіти Максима Микитася вихідні дані на будівництво 51-метрового комплексу у Печерському районі столиці.

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Теми
Новини Києва та Київської області Акції протесту в Києві
Місце
Україна Київ
Теги
Укрбуд Незаконні будівництва мітинг фотографии видео
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