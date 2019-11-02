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2 листопада • оновлено в 14:52
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У Києві працівник нічного клубу забив до смерті відвідувача

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У Голосіївському районі Києва в розважальному комплексі між 25-річним хлопцем та співробітником нічного клубу виник конфлікт, який переріс у бійку. Внаслідок цього відвідувач закладу отримав травму голови та помер у лікарні.

До правоохоронців надійшло повідомлення від чоловіка про те, що його брата побили. Про це написала пресслужба поліції Києва.

Після бійки хлопця було госпіталізовано у важкому стані. Правоохоронці встановили, що потерпілий відпочивав у нічному клубі, де у нього виник конфлікт зі співробітником закладу.

На вулиці словесна перепалка переросла у бійку, внаслідок якої хлопець отримав травму голови. Вона виявилася смертельною.

У Києві працівник нічного клубу забив до смерті відвідувача

У Києві працівник нічного клубу забив до смерті відвідувача

Поліція Києва

Працівники карного розшуку встановили особу підозрюваного. Ним виявився 23-річний уродженець іншої держави, якого затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

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Фігуранту повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі. Судом вирішуватиметься питання про обрання затриманому запобіжного заходу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Дніпрі молодий хлопець забив до смерті чоловіка, а потім разом із товаришем загорнув тіло в килим і кинув на вулиці.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Архипов Михаил
Архипов Михаил
Покажите лицо этого животного,чтобы мы точно знали кого резать.
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