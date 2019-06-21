У Києві на станції метро трапилася кривава НП із пасажиром: перші деталі

У Києві в п'ятницю, 21 червня, на станції метро "Контрактова площа" пасажир втратив свідомість посеред перону. В результаті падіння йому сильно травмувало голову поїздом, який проїжджав повз.

Фото з місця НП опублікували у Facebook "Київ Оперативний". Стан потерпілого уточнюється.

"За попередньою інформацією, з невідомих причин молодик впав і вдарився головою. В цей момент повз проїжджав поїзд і зачепив йому голову", – уточнили в соцмережі.

Потерпілий Facebook "Київ Оперативний"

Потерпілому надавали допомогу очевидці події та правоохоронці.

Чоловік втратив багато крові Facebook "Київ Оперативний"

Інформація про затримку поїздів через НП на "Контрактовій" не надходила.

Як писав OBOZREVATEL, у Києві в травні неподалік станції метро "Мінська" в Оболонському районі посеред клумби побилися чоловік і жінка.

Бійка відбувалася в людному місці, проте в момент зйомки ніхто не намагався разборонити забіяк. Спочатку жінка притиснула свого опонента до землі, а потім він її поборов і почав лупити кулаками в голову.

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