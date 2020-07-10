У Києві на пляжах з'явились жовті прапори: чого слід остерігатися

У Києві на всіх муніципальних пляжах з’явилися жовті прапори, які означають, що там "купатися не рекомендується".

Як написало видання "Вечірній Київ", такий статус прибережні зони відпочинку отримали через результати досліджень проб води.

Зокрема, на 11 пляжах виявили відхилення від норми вмісту кишкової палички (мова про пляжі "Венеція", "Веселка", "Дитячий", "Золотий", "Молодіжний", "Передмістна Слобідка", "Райдуга", "Тельбін", "Центральний", "Троєщина" та "Чорторий"). Вода ще на трьох – не відповідала санітарним нормам за іншими показниками ("Вербний", "Пуща-Водиця", "Галерний").

У комунальному підприємстві "Плесо", яке займається утримання київських пляжів, журналістам сказали, що ситуацію спричинили сильні дощі.

"Під час таких опадів у водоймах всього світу спостерігаються подібні показники води. На повернення показників до нормативних потрібно 3-4 дні. Тоді обмеження буде знято, і знову можна буде купатися", – пояснили у КП.

Водночас сам директор з розвитку зон рекреацiї підприємства "Плесо" Костянтин Пігуля заявив, що відхилення від норми вмісту кишкової палички не є забрудненням. Протягом трьох днів фахівці проведуть додаткові аналізи води, також було замовлено повторне хлорування водогінної системи пляжів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві станом на початок липня велика кількість водойм у місцях масового відпочинку населення не відповідала необхідним вимогам.