У Києві на Пішохідному мості помітили мікроавтобус і назвали "еліткою". Відео

У Києві на Пішохідному мості помітили мікроавтобус і назвали "еліткою". Скріншот

У Києві Пішохідним мостом через Дніпро проїхався мікроавтобус.

Відповідний ролик опублікували на сторінці "Київ оперативний" у Facebook. На відео видно, як між пішоходами та велосипедистами їхало чорне велике авто, усім довелось розходитись (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Звичайні люди по Пішоходному мосту ходять пішки, а "єлітка" – їздить на Renault", – йдеться у дописі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у червні 2019 року у Києві на пішохідно-велосипедний міст заїхав автомобіль.