У Києві на набережній 10-річну дівчинку засипало піском

У Києві на Оболонській набережній 10-річну дівчинку під час гри засипало піском. Дитина, яка провела під завалами близько двох хвилин, залишилася живою.

Про це на сторінці у Facebook повідомила журналістка Дар'я Вершиленко. Інцидент трапився 6 червня (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

На Оболонській набережній дитину засипало піском facebook.com/skuratovskay

"Сидимо на Оболонській набережній. Діти риють траншею. Тут крик. Дівчинка років 10 провалилася. Три чоловіки кинулися рити пісок. Хвилина.

Дивлюся – хлопці тягнуть за ногу дівчинку. Кажуть, думали вже все. Дістали синю, але дихає", – написала жінка.

На Оболонській набережній дитину засипало піском facebook.com/skuratovskay

Судячи з опублікованих кадрів, дівчинку після події госпіталізувала швидка допомога.

На Оболонській набережній дитину засипало піском facebook.com/skuratovskay

На Оболонській набережній дитину засипало піском Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у селі Вересневе Рівненського району 7 червня відбулася масштабна ДТП із вантажівкою і трьома "легковиками", в результаті якої загинули чотири особи, є постраждалі. Попередньо, одна з жертв аварії – дитина.

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