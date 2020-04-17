У Києві на дорозі трапилася масштабна НП: асфальт "пішов" під землю. Фото і відео

У Києві, на вулиці Гетьмана, 17 квітня трапився масштабний провал асфальту.
Причиною стала аварія у інженерних мережах ПрАТ "АК "Київводоканал". Про це повідомила пресслужба КМДА на своєму сайті (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).
Рух транспорту дорогою було обмежено, а місце аварії – огороджено. Працівники "Київводоканалу" вже розпочали ліквідацію аварії. За даними компанії, роботи хочуть завершити до вечора 17 квітня.
У Києві провалився асфальт
А вже згодом розпочнеться відновлення дорожнього покриття на пошкодженій ділянці вулиці Гетьмана.
У Києві провалився асфальт
КМДА
Як повідомляв OBOZREVATEL, у березні у Києві, на вулиці Володимирській, 52, прорвало трубопровід, внаслідок чого посеред вулиці провалився асфальт.
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