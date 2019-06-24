У Києві на автомобіль посипалися уламки мосту: фото

У Києві 24 червня неподалік станції метро "Осокорки" на автомобіль посипалися шматки шляхопроводу. За попередньою інформацією, обійшлося без потерпілих, але авто пошкодило сильно.

Фотографії з місця НП опублікували в спільноті "Київ Оперативний" у Facebook. Судячи з оприлюднених знімків, від обвалення був пошкоджений тільки один автомобіль – Renault.

"Частина шляхопроводу на Осокорках вирішила відокремитися і впасти на авто, як проїжджало під ним", – уточнили деталі очевидці.

Пошкоджене авто Facebook "Київ Оперативний"

Камені Facebook "Київ Оперативний"

Після обвалу шматки шляхопроводу були розкидані на проїжджій частині. Нагадаємо, що аналогічний випадок обвалення автомобільного мосту на Осокорках трапився рік тому.

У червні 2018-го камені зі шляхопроводу над просп. Миколи Бажана попадали просто на машини.

Міст на Осокорках

Камені Facebook "Київ Оперативний"

Як писав OBOZREVATEL, 26 травня мер Києва Віталій Кличко відкрив пішохідно-велосипедний міст між Володимирською гіркою і Аркою дружби народів.

Того ж дня хтось серйозно пошкодив скло на новому мосту. Воно тріснуло після того, як група невідомих активно стрибала на ньому. Після цього скло пошкоджували ще декілька разів.

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